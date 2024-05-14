Фото и видео Гудлевскис: Чувствовал, что это мой день

"То, что я давно не играл, дало небольшую тревогу, - сказал журналистам после победы Гудлевскис. - Это была очень важная игра. У Казахстана мастерские хоккеисты, но я чувствовал себя хорошо".

Гудлевскис отразил все 22 броска противника и был признан лучшим игроком матча в составе латвийской сборной.

"Чувствовал, что это мой день. Когда было нужно, шайба попадала в меня, и я не могу сказать, что мне было слишком сложно", - признался вратарь.

В нескольких эпизодах Гудлевскис спас команду от пропущенных шайб. В конце матча, выйдя один на один, его пытался переиграть опытный Никита Михайлис, однако латвийский голкипер одержал верх в этом поединке.

"Хорошо, что мы могли закончить игру попроще. Если бы они забили... осталось бы еще две минуты и мы были бы на расстоянии всего одного броска до ничьей. Появилась уверенность, что сможем проконтролировать игру до конца", - отметил 31-летний хоккеист.

Видео: Кристерс Гудлевскис после игры благодарит болельщиков

На чемпионате мира Гудлевскис не играл пять лет.

"Перед игрой была приятная тревога. Я чувствовал от парней уверенность, что они в меня верят, и это помогло играть на площадке, - не скрывал голкипер. - Было приятно слышать от болельщиков свою фамилию. Я оценил их поддержку".

15 мая Латвия встретится с Германией, 18 мая - со Швецией, 19 мая - со Словакией, а в заключительной игре группового этапа 21 мая латвийцы сыграют со сборной США, которую в прошлом году обыграли в матче за бронзу.

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