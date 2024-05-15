"Играть будет легче". Витолиньш о предстоящем матче против Германии

Как сообщалось, сборная Латвии по хоккею одержала третью победу на чемпионате мира, обыграв команду Казахстана в основное время.

"Немцы находятся выше в рейтинге, и нам будет легче играть, потому что от нас не будут ждать доминирования, - сказал Витолиньш после победы над Казахстаном о сегодняшнем матче с прошлогодним финалистом Германией. - Мы постараемся удивить их своей игрой". Главный тренер сборной Латвии охарактеризовал соперников как атлетичных, со своим собственным стилем игры.

"Мы смотрели и анализировали их игры, но не хочется брать в пример матч со Швецией, потому что шведы доминировали, - отметил Витолиньш. - Они также играют в силовую игру. Кроме того, это быстрая команда, но для нас бремя номер один снято, потому что, когда вы выходите на поле номером один, от вас ожидают доминирования".

Сборная Германии, завоевавшая на прошлом чемпионате серебряные медали, начала этот чемпионат с победы над словаками со счетом 6:4, после чего потерпела два поражения со счетом 1:6 - от хоккеистов США и Швеции.

В группе "B" у Швеции девять очков в трех играх, у Латвии семь, у Словакии пять, у США и Франции по четыре, у Германии и Казахстана по три очка, а у Польши - одно очко.

После матча со сборной Германии у латвийских хоккеистов будет два выходных, а 18 мая им предстоит сыграть со Швецией, которая в прошлом году потерпела поражение в четвертьфинале. 19 мая соперниками нашей сборной станут словаки, а в заключительной групповой игре 21 мая латвийцы сыграют с хоккеистами США, которых они обыграли в прошлом году в борьбе за бронзовые медали.

Чемпионат мира пройдет в чешских городах Прага и Острава до 26 мая.

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