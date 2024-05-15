"Каспарс? Никогда не заканчивай карьеру!": Латвия значительно поднялась в рейтинге силы IIHF

Сборная Латвии по хоккею поднялась в рейтинге сильнейших команд Международной федерации хоккея (IIHF).
Все 16 команд, участвующих в чемпионате мира в этом году, входят в рейтинг силы IIHF. Авторы рейтинга всегда добавляют остроумное замечание к положению каждой команды.
В первой публикации силового рейтинга этого чемпионата Латвия занимала 9-ю позицию, но теперь поднялась на 5-е место.
Автор рейтинга IIHF на этот раз написал рядом с Латвией: "Каспарс? Никогда не заканчивай карьеру!".
Напомним, Каспарс Даугавиньш отметился тремя голами в первых трех матчах, два из которых были забиты в дополнительное время против Польши и Франции.
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