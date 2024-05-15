Инфографика Низкий уровень образования создает более высокий риск стать безработным

Уровень безработицы среди лиц с общим средним образованием составил 8,8%, а среди лиц с профессиональным или профессиональным средним образованием - 7,2%.

Наибольшее количество людей с основным или более низким уровнем образования приходится на экономически неактивное население (учащиеся, студенты, пенсионеры и другие) - 129 200 человек или 29,9%. В 2029 году больше всего таких людей было в Риге и Рижском регионе (39,5%) и в Курземе (16,8%).

Среди безработных 16% имели основное образование или ниже, большинство из них (31,6%) - в Латгальском регионе.

Среди занятых 7,3% имели основное или более низкое образование, большинство из них проживали в Риге и Рижском регионе (31,4%) и Курземском регионе (21,8%).

По данным ЦСУ, в 2023 году в Латвии 85,2% недавних выпускников в возрасте 20-34 лет были трудоустроены. Это выше, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС) (83,5%), Литве (80%) и Эстонии (84,7%).

Самый высокий уровень занятости недавних выпускников в ЕС был на Мальте (95,8%) и в Нидерландах (93,2%), а самый низкий - в Италии (67,5%) и Греции (72,3%), в результате Латвия заняла 12-е место в ЕС с самой высокой долей занятых.

За 10 лет уровень занятости недавних выпускников вырос на семь процентных пунктов в Латвии и на 9,2 процентных пункта в ЕС. В Латвии уровень занятости женщин, недавно окончивших вузы (86,2%), выше, чем у мужчин (84,2%). Средний показатель по ЕС выше для мужчин (85%), чем для женщин (82%).

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