Доцент права: конфискация активов РФ может противоречить Конституции Эстонии

"Рийгикогу сам учитывает, что будет проверка на конституционность, и подтвердил, что считает это правильным. Потому что, действительно, здесь есть политическая цель, но вопрос в том, можно ли реализовать ее в юридическом плане, возложив на частных лиц ответственность за то, что Россия совершила в Украине", - сказала правовед в разговоре с ERR.

Палома Крыыт Тупай считает, что либо президент Эстонии отправит закон на проверку его соответствия положениям Конституции, либо провозгласит, и тогда вопрос перейдет к канцлеру права, который может инициировать аналогичную проверку в суде.

Давать свою однозначную оценку на соответствие закона Конституции юрист не стала.

Доцент кафедры конституционного права Тартуского университета Палома Крыыт Тупай в студии Postimees. Фото: Konstantin Sednev / Postimees

"И все же мы также видим, что аналогичная проблема существует на наднациональном уровне в странах-членах Европейского союза, у других стран та же проблема", - пояснила Тупай.

Доцент кафедры конституционного права Тартуского университета говорила об этом и на заседании конституционной комиссии Рийгикогу.