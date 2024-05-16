Парламент Эстонии разрешил использовать замороженные российские активы

Инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о международных санкциях и, в связи с этим, в другие законы (332 SE) создает внутригосударственный механизм, обеспечивающий материальную ответственность государства-агрессора за ущерб, нанесенный в результате наиболее тяжких нарушений международного права. Поправка позволяет использовать замороженное на основании санкций имущество людей и предприятий, способствовавших противоправной деятельности России, в качестве предоплаты за ущерб, который Россия должна возместить Украине.

Перед вторым чтением конституционная комиссия внесла в законопроект поправку, согласно которой решение об использовании имущества в качестве предоплаты за причиненный ущерб принимает Министерство иностранных дел в ходе административного производства. В исходной формулировке о разрешении на использование имущества было необходимо ходатайствовать через административный суд.

Согласно закону, для принятия решения об использовании имущества в качестве предоплаты за возмещение ущерба необходимо, чтобы в ходе противозаконной деятельности был причинен ущерб, наличие которого было доказано и который необходимо компенсировать в соответствии с международным правом; также пострадавшее иностранное государство должно выставить нанесшему ущерб иностранному государству соответствующее требование, которое нанесшее ущерб государство не выполнило в разумные сроки. Для начала в Эстонии производства об использовании имущества Эстонии должна быть направлена соответствующая просьба. Между Эстонией и ходатайствующим государством должны быть заключены условия использования имущества в качестве предоплаты за возмещение ущерба, а также условия передачи права на истребование владельцу имущества. Помимо этого, должна быть в достаточной мере доказана связь между владельцем имущества и противоправным деянием.

Согласно поправке, Министерство иностранных дел должно будет установить все связанные с имуществом обстоятельства и имущественные отношения и подтвердить отсутствие исключительных обстоятельств, ввиду которых интересы лица перевешивают необходимость применить меру. Согласно закону, владелец имущества имеет право оспорить решение об использовании имущества в административном суде.

Кроме того, поправки уточнят компетенции государственных учреждений при применении международных санкций и дадут более четкие правовые основания для применения санкций и ведения соответствующего надзора.

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