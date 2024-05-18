Фото Рижский марафон: определились чемпионы Латвии в забеге на милю

В забеге "DPD jūdze" (1609 метров) от Латвийского национального музея до памятника Свободы Кудлис показал лучший результат - четыре минуты и 13,95 секунды.

Вторым с результатом четыре минуты и 15,24 секунды стал рекордсмен Латвии на этой дистанции Никита Богданов, а третьим - Роберт Глазерс, который отстал от него на 1,1 секунду.

В женской конференции победу одержала Велвере, показав результат четыре минуты и 54,06 секунды.

Второе место заняла Камилла Ванадзиня - они финишировала за пять минут и 4,65 секунды, а третье - Сибилла Ванадзиня, преодолевшая дистанцию за пять минут и 6,21 секунды.

Забег "DPD jūdze" уже третий раз проходит и в статусе чемпионата Латвии. В прошлом году чемпионами Латвии на этой дистанции стали Унис Йоцис и Велвере.

В субботу также проходят мероприятия олимпийского дня детей на набережной 11 ноября.

Забеги на дистанции в пять, десять киломертов, а также полумарафон и марафон пройдут в воскресенье.

Марафон проводится в Риге с 1991 года и является самым масштабным событием народного спорта стран Балтии. В этом году на марафоне бегуны будут соревноваться в 34-й раз.

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