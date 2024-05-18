Во время Рижского марафона в столице значительно ограничат движение

В субботу с 10 до 11 часов пройдет забег "DPD на милю" по маршруту улица Кр. Валдемара - улица Лачплеша - улица Бривибас - бульвар Бривибас - площадь Бривибас (финиш). Полиция задержит и закроет на этом маршруте движение транспортных средств.

В свою очередь в воскресенье, 19 мая, с 7 до 17 часов во время марафона, полумарафона, забегов на 10 и пять километров полиция ограничит и закроет движение как в центре города, так и в ближайшей Пардаугаве между Каменным и Вантовым мостами.

Местами по маршруту забегов будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.

Как в субботу, так и в воскресенье в местах проведения мероприятий будут внесены изменения в маршруты общественного транспорта. В воскресенье несколько маршрутов будет закрыто.

В субботу примерно в 9:45 на короткое время будет закрыто движение на улице Валдемара у Художественного музея, на улице Лачплеша, на улице Бривибас, на бульваре Бривибас до памятника свободы.

В связи с закрытием движения временно будет нарушено движение автобусных маршрутов номер 2, 3, 6, 9, 11, 13, 16, 20, 21, 24, 37, 41, 50 и 53, а также троллейбусных маршрутов номер 3, 4, 5, 14, 17, 19, 25, 31 и 34.

В воскресенье с начала мероприятия до момента закрытия трассы примерно в 16:10 будут изменения на нескольких маршрутах общественного транспорта. По отдельным маршрутом движение ненадолго будет закрыто.

Изменения затронут автобусные маршруты номер 2, 3, 6, 9, 11, 13, 16, 20, 21, 24, 37, 41, 50 и 53, трамвайные маршруты номер 1, 5, 7 и 11, а также троллейбусные маршруты номер 3, 4, 5, 9, 14, 17, 19, 25, 31 и 34.

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