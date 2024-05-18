"Провалили второй период". Микс Индрашис о матче против Швеции

Как сообщалось, в субботу, 18 мая, в пятой игре чемпионата мира Латвия признала превосходство Швеции со счетом 2:7.

"Трудно сказать, что пошло не так. Мы провалили второй период. Казалось, начали хорошо, но после тех двух "голов" начали что-то придумывать. Также мы допустили отдельные ошибки в тех местах, где их не должно было быть, и виртуозная команда нас сразу наказала", - пояснил хоккеист.

После того как Латвия отыгралась и сравняла счет, во втором периоде шведские хоккеисты за 26 секунд трижды отправили шайбу в ворота, охраняемые Элвисом Мерзликиным. Индрашис признался, что в его карьере это первый подобный случай. "Это я запомню на какое-то время", - добавил он.

В перерыве после второго периода латвийские хоккеисты постарались настроиться на заключительные 20 минут игры. "Мы старались подбадривать друг друга и понимали, что нужно выиграть хотя бы третий период, чтобы с приятными эмоциями продолжить оставшиеся две игры. Еще ничего не потеряно, и все еще впереди", - сказал Индрашис.

В подгруппе "B" у Швеции - 15 очков в пяти матчах, у США - десять очков, у Германии - девять, у Словакии - восемь очков в четырех играх, у Латвии - семь очков, а у Франции - четыре. Казахстан набрал три очка в пяти матчах, а Польша - одно.

19 мая Латвия встретится со Словакией, а в заключительной групповой игре 21 мая латвийцы сыграют с хоккеистами США, которых в прошлом году обыграли в борьбе за бронзовые медали.

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