Фото, Видео Нападающий сборной Латвии Лочмелис поблагодарил вратаря

Латвийские хоккеисты черпали эмоции у вратаря сборной Кристерса Гудлевскиса в воскресном матче чемпионата мира, сообщил журналистам после победы нападающий сборной Латвии Данс Лочмелис.
Сборная Латвии по хоккею в серии буллитов одержала победу над Словакией в своём шестом матче на чемпионате мира.
Матч прошёл в чешской Остраве и завершился победой сборной Латвии в серии буллитов со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0).
От поражения сборную Латвии спасла игра вратаря Кристерса Гудлевскиса.
"Большое спасибо Гудлевскису. Может быть, мы не лучшим образом начали игру, но он поддерживал нас в конце, и мы получали от него эмоции", - сказал Данс Лочмелис.
В серии буллитов победу сборной Латвии принес Данс Лочмелис, который реализовал оба своих броска.
"Я видел, как агрессивно играет вратарь, поэтому попытался вывести его из терпения", - отметил Лочмелис.
В группе B у сборной Швеции 15 очков в пяти матчах и им гарантировано место в четвертьфинале. У США 13 очков в шести играх, у Германии и Словакии - по 12 очков, а у Латвии - девять очков. У Франции четыре очка в пяти матчах, у Казахстана - три очка, у Польши - одно очко.
Для выхода в плей-офф сборной Латвии необходимо в последнем матче группового этапа обыгрывать в основное время сборную США и надеяться на поражение Словакии также в основное время в матче со Швецией.
Игра сборной Латвии против США состоится 21 мая в 17:20 по латвийскому времени. Словакия в тот же день встретится с национальной командой Швеции (начало в 21:20).
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