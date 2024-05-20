Фото, Видео Нападающий сборной Латвии Лочмелис поблагодарил вратаря

Сборная Латвии по хоккею в серии буллитов одержала победу над Словакией в своём шестом матче на чемпионате мира.

Матч прошёл в чешской Остраве и завершился победой сборной Латвии в серии буллитов со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0).

От поражения сборную Латвии спасла игра вратаря Кристерса Гудлевскиса.

"Большое спасибо Гудлевскису. Может быть, мы не лучшим образом начали игру, но он поддерживал нас в конце, и мы получали от него эмоции", - сказал Данс Лочмелис.

В серии буллитов победу сборной Латвии принес Данс Лочмелис, который реализовал оба своих броска.

"Я видел, как агрессивно играет вратарь, поэтому попытался вывести его из терпения", - отметил Лочмелис.

В группе B у сборной Швеции 15 очков в пяти матчах и им гарантировано место в четвертьфинале. У США 13 очков в шести играх, у Германии и Словакии - по 12 очков, а у Латвии - девять очков. У Франции четыре очка в пяти матчах, у Казахстана - три очка, у Польши - одно очко.

Для выхода в плей-офф сборной Латвии необходимо в последнем матче группового этапа обыгрывать в основное время сборную США и надеяться на поражение Словакии также в основное время в матче со Швецией.

Игра сборной Латвии против США состоится 21 мая в 17:20 по латвийскому времени. Словакия в тот же день встретится с национальной командой Швеции (начало в 21:20).

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!