"Мне все время пишут мужчины". У Лиене Ушаковой по-прежнему много поклонников

В шоу "Знаменитости. Без фильтра" пара вместе с братом-близнецом Юриса отправилась на прогулку по лиепайскому пляжу. Брату было интересно, почувствовал ли Юрис больше внимания со стороны женщин после того, как стал чаще появляться на экранах телевизоров.

Юрис признался, что не заметил никаких изменений ни до, ни после участия в нескольких шоу. В свою очередь Лиене говорит: "Мужчины мне постоянно пишут".

Лиене и Юрис доверяют друг другу, и такие сообщения от поклонников не создают проблем. Иногда они даже читают их вместе, чтобы посмеяться: "Очень многие вещи , наверное, должны совпадать, и это не о внешности, а больше о внутреннем мире и душе человека", - говорит Лиене, давая понять, что Юриса она выбрала не просто так.

Она не раз признавалась, что счастлива в этих отношениях.



Пара познакомилась на любовном шоу "Амур", которое вышло на телеэкраны в марте этого года.

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