Чем Лиене Ушакова покорила возлюбленного?

Юрис говорит, что до шоу Amors почти ничего не слышал о Лиене Ушаковой. "Я знал, что есть такая красивая и женственная женщина, которая не боится быть разной и мыслить за пределами привычных рамок. Она покорила мое сердце своим "Я", любовью, юмором, заботой и искренностью по отношению ко мне. Она уважает и принимает меня таким, как я есть, я не хочу меняться. Но самое главное, что нас объединяет - это наше восприятие жизни и ценности", — говорит боксер.