Чем Лиене Ушакова покорила возлюбленного?

Звезда шоу Лиене Ушакова и боксер Юрис Зундовскис познакомились перед телекамерами. Их отношения развивались, и теперь они и в реальной жизни пара. Оба поделились своей историей любви с журналом Privātā Dzīve.
Юрис говорит, что до шоу Amors почти ничего не слышал о Лиене Ушаковой. "Я знал, что есть такая красивая и женственная женщина, которая не боится быть разной и мыслить за пределами привычных рамок. Она покорила мое сердце своим "Я", любовью, юмором, заботой и искренностью по отношению ко мне. Она уважает и принимает меня таким, как я есть, я не хочу меняться. Но самое главное, что нас объединяет - это наше восприятие жизни и ценности", — говорит боксер.
Ну а за повседневной жизнью пары можно также следить в шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра"). Лиене этому рада: "Наша история, на мой взгляд, — это вершина романтического холма. Красивая, душераздирающая история любви".
Юрис рассказал, участвовал ли он в шоу с целью найти вторую половину: "Как бы парадоксально это ни звучало, я не испытывал слишком большого внимания со стороны противоположного пола. Я не показывал его, потому что я застенчивый. Кроме того, мне не важно иметь девушку ради девушки, мне важны эмоции и настоящие чувства".
Он также поделился историей своих отношений: "Мои первые серьезные отношения были в 25 лет, и они были единственными, о которых я могу сказать, была моя вторая половинка. Телешоу было возможностью, данной мне жизнью, и я ею воспользовался".
Я решил рискнуть. Раньше из-за своей застенчивости я не использовал многие возможности, на этот раз я попробовал и рад, что встретил Лиене на своем жизненном пути".
Поскольку Юрис родом из Лиепаи, в настоящее время пара живет между двумя городами – Лиепаей и Ригой. Лиене успела влюбиться в ветреный город. Она видит в будущем, что сможет переехать ради возлюбленного.
Ушакова также появилась в программе Apollo.lv Sirdslietas, где рассказала, что уже давно манифестировала этого мужчину. Полное интервью ниже!
Больше читайте в новом номере Privātā Dzīve
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!