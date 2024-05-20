Витолиньш: Это определенно была наша лучшая игра на этом турнире

Игра против сборной Словакии была лучшим, что продемонстрировали латвийские хоккеисты на этом турнире, заявил главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш после матча в воскресенье, 19 мая.
Сборная Латвии по хоккею в серии буллитов одержала победу над Словакией в своем шестом матче на чемпионате мира.
Матч прошел в чешской Остраве и завершился победой сборной Латвии в серии буллитов со счетом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0).
"Это определенно была наша лучшая игра на данный момент. Сегодня команда показала, что у нас есть характер - мы боролись от первой до последней минуты. Конечно, были ошибки, можно найти нюансы, где мы могли сыграть лучше в большинстве, но эмоции есть у всех. Мы все люди. Ребята боролись до конца, и это фантастика, что мы победили", - сказал Витолиньш.
Как признался тренер, победу можно было одержать уже в дополнительное время, в котором сборная Латвии имела возможность играть в большинстве почти четыре минуты, но не добилась успеха, даже несмотря на то, что был использован полуминутный перерыв.
"Мы дали четверке передышку. В этот момент давление очень велико", - объяснил тренер.
"Вы могли почувствовать, что ребята были немного взвинчены, каждый хотел взять на себя ответственность. Это понятно. Конечно, хочется забить в дополнительное время, у нас было практически четыре минуты, но это хоккей, и, в конце концов, самое главное - победить", - добавил он.
Витолиньш также сообщил, что вратарь Кристерс Гудлевскис не получил серьезной травмы и, скорее всего, у него была судорога в конце игры, а тяжесть травмы нападающего Харальда Эгле еще не определена.
"У него ушиб колена. Пока мы ничего не знаем. Он ходил прихрамывая. Посмотрим", - сказал тренер о травме центрального нападающего.
Для выхода в плей-офф Латвии необходимо в последнем матче группового этапа обыграть в основное время сборную США и надеяться на поражение Словакии также в основное время в матче со Швецией.
Игра сборной Латвии против США состоится 21 мая в 17:20 по латвийскому времени.
"Мы знаем, что против нас выступят гиганты НХЛ, но у нас есть характер, мы будем бороться, и игра начнется с 0:0", - сказал Витолиньш о предстоящем матче с американцами.
"Мы отдадим все силы, чтобы попытаться победить", - добавил он.
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