Витолиньш: Это определенно была наша лучшая игра на этом турнире

Сборная Латвии по хоккею в серии буллитов одержала победу над Словакией в своем шестом матче на чемпионате мира.

Матч прошел в чешской Остраве и завершился победой сборной Латвии в серии буллитов со счетом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0).

"Это определенно была наша лучшая игра на данный момент. Сегодня команда показала, что у нас есть характер - мы боролись от первой до последней минуты. Конечно, были ошибки, можно найти нюансы, где мы могли сыграть лучше в большинстве, но эмоции есть у всех. Мы все люди. Ребята боролись до конца, и это фантастика, что мы победили", - сказал Витолиньш.

Как признался тренер, победу можно было одержать уже в дополнительное время, в котором сборная Латвии имела возможность играть в большинстве почти четыре минуты, но не добилась успеха, даже несмотря на то, что был использован полуминутный перерыв.

"Мы дали четверке передышку. В этот момент давление очень велико", - объяснил тренер.