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Витолиньш: Это определенно была наша лучшая игра на этом турнире

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Игра против сборной Словакии была лучшим, что продемонстрировали латвийские хоккеисты на этом турнире, заявил главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш после матча в воскресенье, 19 мая.

Сборная Латвии по хоккею в серии буллитов одержала победу над Словакией в своем шестом матче на чемпионате мира.

Матч прошел в чешской Остраве и завершился победой сборной Латвии в серии буллитов со счетом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0).

"Это определенно была наша лучшая игра на данный момент. Сегодня команда показала, что у нас есть характер - мы боролись от первой до последней минуты. Конечно, были ошибки, можно найти нюансы, где мы могли сыграть лучше в большинстве, но эмоции есть у всех. Мы все люди. Ребята боролись до конца, и это фантастика, что мы победили", - сказал Витолиньш.

Как признался тренер, победу можно было одержать уже в дополнительное время, в котором сборная Латвии имела возможность играть в большинстве почти четыре минуты, но не добилась успеха, даже несмотря на то, что был использован полуминутный перерыв.

"Мы дали четверке передышку. В этот момент давление очень велико", - объяснил тренер.

"Вы могли почувствовать, что ребята были немного взвинчены, каждый хотел взять на себя ответственность. Это понятно. Конечно, хочется забить в дополнительное время, у нас было практически четыре минуты, но это хоккей, и, в конце концов, самое главное - победить", - добавил он.

Витолиньш также сообщил, что вратарь Кристерс Гудлевскис не получил серьезной травмы и, скорее всего, у него была судорога в конце игры, а тяжесть травмы нападающего Харальда Эгле еще не определена.

"У него ушиб колена. Пока мы ничего не знаем. Он ходил прихрамывая. Посмотрим", - сказал тренер о травме центрального нападающего.

Для выхода в плей-офф Латвии необходимо в последнем матче группового этапа обыграть в основное время сборную США и надеяться на поражение Словакии также в основное время в матче со Швецией.

Игра сборной Латвии против США состоится 21 мая в 17:20 по латвийскому времени.

"Мы знаем, что против нас выступят гиганты НХЛ, но у нас есть характер, мы будем бороться, и игра начнется с 0:0", - сказал Витолиньш о предстоящем матче с американцами.

"Мы отдадим все силы, чтобы попытаться победить", - добавил он.

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