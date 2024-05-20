"Пожалуйста, не приходи ко мне. Я люблю тебя". Усик расплакался на пресс-конференции

Украинский боксёр Александр Усик расплакался на пресс-конференции после победы над британцем Тайсоном Фьюри, сообщает BBC.
В минувшие выходные Усик стал первым в XXI веке абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.
37-летний боксёр расплакался на пресс-конференции после своего исторического успеха, поделившись историей своего отца, который иногда приходит к нему во сне.
"Я скучаю по отцу. Но я ему сказал - ты живёшь там, я живу здесь. Пожалуйста, не приходи ко мне. Я люблю тебя", - сказал Усик.
Отец украинского боксёра умер вскоре после того, как Усик завоевал золотую медаль на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.
"Для меня тяжело, когда отец приходит во снах. Буду помнить его всю свою жизнь. Знаю, что он сейчас здесь, среди нас", - добавил Усик.
"I miss my father"— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) May 19, 2024
Oleksandr Usyk broke down in tears in his post-fight press conference after becoming the undisputed heavyweight champion pic.twitter.com/bdW2BGbE5v
Ожидается, что Усик снова будет драться с Фьюри, что даст его сопернику шанс на реванш.
Бой Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля, однако его перенесли из-за того, что британский боксёр получил порез над глазом во время тренировки.
"В данный момент я не думаю о боксе. Мой тренировочный марафон начался в сентябре 2023 года. Я тренировался девять месяцев", - отметил Усик.
У украинского боксёра двое сыновей и две дочери. Готовясь к бою с Фьюри, украинец долгое время находился вдали от семьи.
"Я не встречал Новый год, не присутствовал на днях рождения обоих сыновей, пропустил день рождения дочери, меня не было рядом, когда родилась вторая дочь", - рассказал Усик.
"Я пропустил семейное торжество, потому что был сосредоточен на этом бое. Теперь я счастлив и хочу вернуться домой", - сказал спортсмен.
Украинец по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 22 победы (14 нокаутом).
Что касается Тайсона Фьюри, то он потерпел первое поражение на профи-ринге и лишился своего пояса.
Ранее Фьюри за карьеру провёл 35 боев, в которых одержал 34 победы (24 нокаутом). Также была зафиксирована одна ничья. Усик, в свою очередь, до этого боя за карьеру провёл 21 поединок и во всех выходил победителем.
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