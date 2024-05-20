"Пожалуйста, не приходи ко мне. Я люблю тебя". Усик расплакался на пресс-конференции

В минувшие выходные Усик стал первым в XXI веке абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

37-летний боксёр расплакался на пресс-конференции после своего исторического успеха, поделившись историей своего отца, который иногда приходит к нему во сне.

"Я скучаю по отцу. Но я ему сказал - ты живёшь там, я живу здесь. Пожалуйста, не приходи ко мне. Я люблю тебя", - сказал Усик.

Отец украинского боксёра умер вскоре после того, как Усик завоевал золотую медаль на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

"Для меня тяжело, когда отец приходит во снах. Буду помнить его всю свою жизнь. Знаю, что он сейчас здесь, среди нас", - добавил Усик.

"I miss my father"



Oleksandr Usyk broke down in tears in his post-fight press conference after becoming the undisputed heavyweight champion pic.twitter.com/bdW2BGbE5v — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) May 19, 2024

Ожидается, что Усик снова будет драться с Фьюри, что даст его сопернику шанс на реванш.