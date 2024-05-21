Решающий матч! Сегодня Латвия сразится с США, самой результативной командой турнира

Игра начнется в 17:20 по латвийскому времени. За игрой можно будет следить в прямом эфире телеканала LTV7, а также в текстовой онлайн-трансляции RUS TVNET.

Сборные этих стран встретились в прошлом году в игре за бронзу, в которой Латвия одержала победу в дополнительное время.

Для выхода в четвертьфинал Латвии нужно одержать победу над США в основное время, а также надо надеяться, что нам на помощь придет Швеция, которая в основное время обыграет Словакию. Ни одна другая комбинация Латвии не подходит.

США сейчас самая результативная команда турнира - в их активе 31 точное попадание в шести матчах. Этот статистический показатель во многом состоит из 10 забитых голов в игре против Казахстана.

Американцы также нанесли больше всего ударов по воротам в этом чемпионате - всего 285. На втором месте Швеция, сделавшая на 47 бросков меньше.

Латвия занимает шестое место по количеству сделанных бросков на этом турнире, отставая по этому статистическому показателю от лидера - США - на 99 бросков.