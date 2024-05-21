Решающий матч! Сегодня Латвия сразится с США, самой результативной командой турнира

Сборная Латвии по хоккею во вторник, 21 мая, сыграет финальную игру группового турнира чемпионата мира 2024 года в чешском городе Острава. За выход в четвертьфинал наша команда сразится с самой результативной командой турнира - сборной США.
Игра начнется в 17:20 по латвийскому времени. За игрой можно будет следить в прямом эфире телеканала LTV7, а также в текстовой онлайн-трансляции RUS TVNET.
Сборные этих стран встретились в прошлом году в игре за бронзу, в которой Латвия одержала победу в дополнительное время.
Для выхода в четвертьфинал Латвии нужно одержать победу над США в основное время, а также надо надеяться, что нам на помощь придет Швеция, которая в основное время обыграет Словакию. Ни одна другая комбинация Латвии не подходит.
США сейчас самая результативная команда турнира - в их активе 31 точное попадание в шести матчах. Этот статистический показатель во многом состоит из 10 забитых голов в игре против Казахстана.
Американцы также нанесли больше всего ударов по воротам в этом чемпионате - всего 285. На втором месте Швеция, сделавшая на 47 бросков меньше.
Латвия занимает шестое место по количеству сделанных бросков на этом турнире, отставая по этому статистическому показателю от лидера - США - на 99 бросков.
Команда США на данный момент имеет третью по результативности игру в большинстве на турнире (30%, или шесть голов при 20 моментах).
При этом латвийские игроки забили всего один гол (5,26%, или 1 из 17) при игре в большинстве в шести матчах.
США - одна из трех команд, которые еще не пропустили гол в численном меньшинстве (0/8) на этом турнире. Это удалось также Швеции и Финляндии.
Латвия пропустила четыре гола во время, когда команда была в численном меньшинстве (82,61%).
За последние десять лет латвийские и американские хоккеисты шесть раз встречались на чемпионатах мира, в двух из них латвийцам удалось победить - в прошлом году 4:3 в дополнительное время и в 2014 году 6:5. В 2018 году латвийские хоккеисты проиграли США со счетом 2:3 в дополнительное время.
В начале турнира сборная США проиграла Швеции 2:5, затем американцы обыграли Германию 6:1, но после проиграли Словакии 4:5 в овертайме. В трех последних матчах на счету США три победы - 5:0 над Францией, 4:1 над Польшей и 10:1 над Казахстаном.