Модель балансировки нагрузки должна была быть согласована в мае прошлого года, но профсоюз и министерство образования до сих пор имеют разные взгляды на то, как ее реализовать.

Министерство образования предлагает перевести всех учителей на единую нормальную продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю - с 1 сентября 2025 года. Министерство также предлагает установить новую методику определения нагрузки учителей в астрономических часах.

Профсоюз обеспокоен тем, что предложение Министерства образования может привести к снижению стоимости рабочего времени, как это уже произошло в 2016 и 2023 годах.

Планирование рабочей нагрузки педагога в пересчете на астрономические часы и ее распределение предлагается доверить руководителю образовательного учреждения в сотрудничестве с педагогом на основании установленного в образовательном учреждении порядка распределения нагрузок педагогов, согласованного с учредителем при определении трудовых обязанностей в течение года.

Министр образования Анда Чакша, напротив, уверена, что это предложение позволит добиться того, чтобы педагогам оплачивался каждый час работы вне зависимости от того, какие обязанности выполняются. По ее словам, предложение МОН о переходе на 40-часовую рабочую нагрузку с 1 сентября 2025 года остается тем же, что предлагается в других странах мира в пересчете на астрономические часы.

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