Во вторник, 21 мая, несколько тысяч работников образования собрались во вторник у здания правительства, чтобы выразить свое несогласие с предложением Министерства образования и науки (МОН) о том, как сбалансировать нагрузку учителей.
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Протестующие принесли большое количество плакатов, содержание которых сводится к проблемам в отрасли и призывам к действиям по их устранению.
Плакаты призывали политиков относиться к учителям с уважением и выполнять свои обещания. Многие из протестующих были одеты в синие жилеты.
Перед началом акции протеста председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага продолжала отстаивать в СМИ свою позицию, согласно которой предложение МОН ухудшит условия труда учителей. Она также выразила свое недовольство тем, что представители правительства не пригласили совет LIZDA на переговоры во вторник.
В конце акции протеста к зданию правительства подошли представители LIZDA с требованием встречи с политиками, однако дальше поста охраны они не прошли. Протестующие, оставшиеся у здания правительства, скандировали различные лозунги, в том числе с требованием диалога.
На прошлой неделе была запланирована встреча с представителями правительства, в том числе с премьер-министром Эвикой Силиней. Однако, как утверждает Ванага, премьер-министр встретилась только с министром образования и науки Андой Чакшей, а LIZDA на встречу не пригласили.
Модель балансировки нагрузки должна была быть согласована в мае прошлого года, но профсоюз и министерство образования до сих пор имеют разные взгляды на то, как ее реализовать.
Министерство образования предлагает перевести всех учителей на единую нормальную продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю - с 1 сентября 2025 года. Министерство также предлагает установить новую методику определения нагрузки учителей в астрономических часах.
Профсоюз обеспокоен тем, что предложение Министерства образования может привести к снижению стоимости рабочего времени, как это уже произошло в 2016 и 2023 годах.
Планирование рабочей нагрузки педагога в пересчете на астрономические часы и ее распределение предлагается доверить руководителю образовательного учреждения в сотрудничестве с педагогом на основании установленного в образовательном учреждении порядка распределения нагрузок педагогов, согласованного с учредителем при определении трудовых обязанностей в течение года.
Министр образования Анда Чакша, напротив, уверена, что это предложение позволит добиться того, чтобы педагогам оплачивался каждый час работы вне зависимости от того, какие обязанности выполняются. По ее словам, предложение МОН о переходе на 40-часовую рабочую нагрузку с 1 сентября 2025 года остается тем же, что предлагается в других странах мира в пересчете на астрономические часы.
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