Чакша: мы выполнили все свои обещания перед учителями

По ее словам, для введения изменений необходимо дополнительное финансирование. "Мы понимаем, что одной из причин выгорания является большое количество учебных часов", - сказала министр, добавив, что в этом году ничего не изменится, изменения произойдут в следующем году, когда появится дополнительное финансирование.

"Чтобы была возможность не перетруждаться и получать хорошую зарплату", - сказала Чакша.

В то же время для привлечения новых учителей важен не только вопрос оплаты труда, но и вопрос престижа. Необходимо приложить усилия для улучшения условий труда учителей, добавила министр.

В настоящее время министерство ведет переговоры с самоуправлениями, чтобы они не уменьшали нагрузку на воспитателей дошкольных учреждений, избегая тем самым повышения им зарплат.

Со своей стороны Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) хочет, чтобы правительство выполнило то, о чем договорились в прошлом году, заявила лидер профсоюза Инга Ванага в передаче "900 секунд" на канале TV3.

"Каждое новое предложение ухудшает ситуацию", - сказала она. Нынешнее предложение означает, что учителям придется больше работать, чтобы получать ту же зарплату, которую они получали раньше.

Ванага также отметила, что на данный момент не видит возможности договориться с Чакшей, поэтому большую роль в переговорах должна сыграть премьер-министр Эвика Силиня.

Сегодня, 21 мая, у здания правительства состоится пикет LIZDA, на котором профсоюз выразит свое несогласие с предложением Министерства образования сбалансировать нагрузку учителей.

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