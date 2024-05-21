Гудлевскис: болельщики были лучшим игроком этого чемпионата

Сборная Латвии по хоккею во вторник в последнем, седьмом, матче чемпионата мира со счетом 3:6 (0:2, 1:1, 2:3) уступила США и потеряла надежду выйти в четвертьфинал, завершив чемпионат на девятой позиции. Выиграй латвийские хоккеисты в матче с США в основное время, оставалась бы надежда на выход в четвертьфинал.

"Хорошо, что мы заиграли пару молодых игроков, которые смогут защищать старших хоккеистов. Думаю, чемпионат был непростым, но я рад, что мы боролись до конца и до последней игры сохраняли надежду на выход в четвертьфинал", - отметил Гудлевскис, отразивший в этом поединке 37 из 42 бросков.

В предыдущем матче, победа в котором в серии послематчевых бросков позволила Латвии продолжить надеяться на четвертьфинал, Гудлевскис потерял семь килограммов веса.

"Этот матч был не тяжелее, это был просто другой матч", - сравнил последние две игры Гудлевскис.

Вратарь сборной Латвии также выделил поддержку болельщиков сборной страны.

"Болельщики были лучшим игроком этого чемпионата. У нас было несколько тяжелых матчей, и они продолжали нас поддерживать, несмотря на результат. Давали силы бороться до конца и делать все, что можно", - подчеркнул Гудлевскис.

Чемпионат мира в чешских городах Прага и Острава пройдет до 26 мая.

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