Видео Мерзликин обратился к латвийским поклонникам хоккея: "Встретимся в августе"

Ранее во вторник сообщалось, что сборная Латвии уступила сборной США и завершила участие в чемпионате мира 2024 года, который проходит в Чехии.

Мерзликин выходил на поле в четырех из семи матчей, в среднем пропустил 4,8 шайбы и отразил 82,61% бросков соперников.

"Это было чудесно. Вы приехали сюда с маленькими детьми - это красиво. Большое вам спасибо", - выразил благодарность вратарь сборной Латвии.

"Мне было нелегко. В центре я встретил людей, которые напились - это было фантастически. Ваша поддержка уникальна - нам она нужна. Увидимся в августе".

Для сборной Латвии по хоккею следующий турнир пройдет в конце лета, когда предстоит борьба за путевку на зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине д'Ампеццо.

Олимпийский квалификационный турнир пройдет в Риге с 29 августа по 1 сентября.

Кроме Латвии в этом турнире примут участие Франция, Словения и Украина.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!