Видео Мерзликин обратился к латвийским поклонникам хоккея: "Встретимся в августе"

Вратарь сборной Латвии Элвис Мерзликин после последнего матча на чемпионате мира 2024 года возле арены встретился с болельщиками сборной страны, чтобы сказать слова благодарности, раздать автографы и сделать совместные фото.
Ранее во вторник сообщалось, что сборная Латвии уступила сборной США и завершила участие в чемпионате мира 2024 года, который проходит в Чехии.
Мерзликин выходил на поле в четырех из семи матчей, в среднем пропустил 4,8 шайбы и отразил 82,61% бросков соперников.
"Это было чудесно. Вы приехали сюда с маленькими детьми - это красиво. Большое вам спасибо", - выразил благодарность вратарь сборной Латвии.
"Мне было нелегко. В центре я встретил людей, которые напились - это было фантастически. Ваша поддержка уникальна - нам она нужна. Увидимся в августе".
Для сборной Латвии по хоккею следующий турнир пройдет в конце лета, когда предстоит борьба за путевку на зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине д'Ампеццо.
Олимпийский квалификационный турнир пройдет в Риге с 29 августа по 1 сентября.
Кроме Латвии в этом турнире примут участие Франция, Словения и Украина.
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