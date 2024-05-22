На этом чемпионате мира сборная Латвии показала, что не сдается и имеет характер, заявил главный тренер сборной Харийс Витолиньш в разговоре с журналистами после поражения от сборной США, которое не позволило Латвии выйти в четвертьфинал.
Матч прошел в чешской Остраве и завершился победой сборной США со счетом 6:3 (2:0, 1:1, 3:2).
"Вначале мы были немного пассивны. Может быть, мы слишком уважали американских звезд, но потом мы сказали себе, что можем проиграть им только в зарплатах, а не в настрое, боевом духе и агрессии", - сказал Витолиньш.
"Были моменты, когда американцев вытесняли от наших ворот, они боялись вступать в дуэли. Мы показали, что у нас есть характер. Без этого мы бы не выиграли четыре матча", - добавил он.
По словам тренера, он остался доволен четвертым звеном в последнем матче, которая привнесла динамизм в игру сборной. "Они сыграли очень хорошо и забили гол", - сказал Витолиньш, отметив, что дебютанты хорошо сыграли на турнире.
"Семь дебютантов, пять из них - игроки колледжа. Я думаю, ребята очень старались, и у команды был характер", - отметил тренер.
Витолиньш отметил игру в численном большинстве как одну из плохих особенностей турнира. "Моменты были, но последний удар был где-то неточным или его ловил вратарь", - пояснил главный тренер сборной Латвии.
"Мы будем работать над этим и, однозначно, мы должны забрасывать в большинстве. Тренеры [Вилле Пелтонен и Лаурис Дарзиньш] каждый день показывали команде розыгрыши нашего большинства, с разбором хороших и плохих моментов. Может быть, это было слишком", - добавил Витолиньш.
Как отметил главный тренер, как и в прошлом году, решающей для выхода в четвертьфинал стала последняя игра в подгруппе, только на этот раз соперник оказался сильнее. Причину, по которой Латвии не удалось выйти в плей-офф, можно будет проанализировать чуть позже.
"Главное, что команда показала на турнире - у нее есть характер", - считает Витолиньш.
Также главный тренер сборной выразил благодарность болельщикам, которые приехали и поддерживали команду во всех семи матчах. "Такой поддержки давно не было. Даже в играх, когда у нас ничего не получалось", - похвалил болельщиков Витолиньш.
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Фото: Латвийские фанаты после матча с США
"Это также дает игрокам чувство ответственности и заставляет их играть лучше", - заметил тренер.
Витолиньш рассказал, что ближайшие планы команды - собраться в начале июля и начать подготовку к отборочному турниру к Олимпийским играм, который пройдет в Риге в августе.
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