"Мы будем работать над этим и, однозначно, мы должны забрасывать в большинстве. Тренеры [Вилле Пелтонен и Лаурис Дарзиньш] каждый день показывали команде розыгрыши нашего большинства, с разбором хороших и плохих моментов. Может быть, это было слишком", - добавил Витолиньш.

Как отметил главный тренер, как и в прошлом году, решающей для выхода в четвертьфинал стала последняя игра в подгруппе, только на этот раз соперник оказался сильнее. Причину, по которой Латвии не удалось выйти в плей-офф, можно будет проанализировать чуть позже.

"Главное, что команда показала на турнире - у нее есть характер", - считает Витолиньш.

Также главный тренер сборной выразил благодарность болельщикам, которые приехали и поддерживали команду во всех семи матчах. "Такой поддержки давно не было. Даже в играх, когда у нас ничего не получалось", - похвалил болельщиков Витолиньш.

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Фото: Латвийские фанаты после матча с США

"Это также дает игрокам чувство ответственности и заставляет их играть лучше", - заметил тренер.

Витолиньш рассказал, что ближайшие планы команды - собраться в начале июля и начать подготовку к отборочному турниру к Олимпийским играм, который пройдет в Риге в августе.

За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2024".

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