Как ограничить распространение аллергии дома

«Часто мы не понимаем насколько важно учитывать загрязнение воздуха, хотя мы этого не видим. Помимо этого, многие считают, что загрязнение воздуха – это что-то на улице, а дома мы защищены. На самом деле, есть множество мелочей, например пережаренные сухарики на сковороде, которые вызывают загрязнение воздуха дома, как если бы вы стояли на магистрали. Воздух дома загрязняется тем, что происходит на улице, химией, которой мы пользуемся, готовкой еды и уборкой, плесенью, которая может быть дома и из-за других факторов», – говорит дизайнер интерьеров, Иева Бука.

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Твёрдые частицы – вещества, которые наносят наибольший вред здоровью человека. Небольшие, вдыхаемые частицы, которые могут появиться в результате готовки, от аэрозолей, открытых каминов и из уличного воздуха.

Как очистить воздух дома?