Видео Шилов: "Я доказал себе, что могу здесь играть"

Латвийский хоккейный вратарь Артур Шилов, успешно выступивший в этом сезоне в Кубке Стэнли, укрепил уверенность в своих силах. Ему удалось доказать себе, что он может играть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и помогать команде побеждать.
23-летний Шилов был подписан в "Ванкувер Кэнакс" в качестве запасного вратаря перед началом турнира плей-офф НХЛ.
Первый вратарь "Кэнакс" Тэтчер Демко провел первую игру плей-офф, но в оставшейся части сезона не смог выйти на поле из-за травмы.
Следующие две игры были поручены второму вратарю "Кэнакс" Кейси Десмиту, который также залечивал травму.
Шилов неожиданно получил возможность проявить себя. Латвийский хоккеист продемонстрировал хорошую игру, сыграв 10 игр подряд (пять побед) в Кубке Стэнли.
"Для меня это была прекрасная возможность. Я был третьим вратарем, но после третьего матча отыграл все матчи. Получить такой опыт было феноменально", - признался Шилов.
"Я каждый день много трудился, чтобы чего-то добиться - выигрывать матчи. Это прекрасное чувство", - добавил латвийский хоккеист.
Шилов сыграл в турнире плей-офф больше игр, чем в регулярном чемпионате: пять в прошлом сезоне и четыре в этом.
"Всегда есть вещи, которые можно улучшить. Я думаю, что важным фактором для вратаря является психологическая подготовка - сохранять спокойствие. Тогда легче играть".
На пресс-конференции Шилова сравнили с канадским голкипером Эдди Хиллом, которого два года назад можно было считать посредственным голкипером НХЛ, а в прошлом году он ковал триумф вегасских "Голден Найтс" в Кубке Стэнли.
"Я старался использовать эту возможность, насколько мог. Старался помочь команде победить. Все отчаянно хотят победить. Нужно сделать все возможное, чтобы суметь выиграть", - прокомментировал это Шилов, избегая сравнения с Хиллом.
"Я доказал себе, что могу здесь играть - могу отразить удары в важные моменты, чтобы помочь команде победить. Эти игры вселили в меня уверенность в завтрашнем дне", - сказал латвийский хоккейный вратарь.
По окончании этого сезона Шилов станет ограниченно свободным агентом. В частности, другие команды НХЛ могут предложить ему контракт, но "Кэнакс" сохраняют за собой право продлить контракт с латвийским голкипером, предложив условия, эквивалентные тем, которые выставят клубы-конкуренты.
У первого вратаря "Кэнакс" Демко, входящего в тройку претендентов на лучшую вратарскую награду сезона - "Везина Трофи" (Vezina Trophy), - долгосрочный контракт. С другой стороны, номинально у второго вратаря Десмита истек контракт и он станет неограниченно свободным агентом.
"Думаю, мы бы хорошо поработали [с Демко]. Он опытный вратарь. Я могу многому у него научиться. Я постараюсь доказать себе, что могу быть вторым парнем [вратарем], который может помочь команде", - сказал Шилов.
Напомним, Шилов и нападающий Теодор Блюгер в составе "Кэнакс" проиграли со счетом 3:4 "Эдмонтон Ойлерз", вышедшей в финал Западной конференции.
В свою очередь, в серии первого раунда плей-офф "Кэнакс" со счетом 4:2 обыграли нэшвиллскую команду "Предаторз", в которую третьим вратарем в рамках нештатной ситуации был назначен латвийский голкипер Густав Давис Григалс.
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