Видео Шилов: "Я доказал себе, что могу здесь играть"

На пресс-конференции Шилова сравнили с канадским голкипером Эдди Хиллом, которого два года назад можно было считать посредственным голкипером НХЛ, а в прошлом году он ковал триумф вегасских "Голден Найтс" в Кубке Стэнли.

"Я старался использовать эту возможность, насколько мог. Старался помочь команде победить. Все отчаянно хотят победить. Нужно сделать все возможное, чтобы суметь выиграть", - прокомментировал это Шилов, избегая сравнения с Хиллом.

"Я доказал себе, что могу здесь играть - могу отразить удары в важные моменты, чтобы помочь команде победить. Эти игры вселили в меня уверенность в завтрашнем дне", - сказал латвийский хоккейный вратарь.

По окончании этого сезона Шилов станет ограниченно свободным агентом. В частности, другие команды НХЛ могут предложить ему контракт, но "Кэнакс" сохраняют за собой право продлить контракт с латвийским голкипером, предложив условия, эквивалентные тем, которые выставят клубы-конкуренты.

У первого вратаря "Кэнакс" Демко, входящего в тройку претендентов на лучшую вратарскую награду сезона - "Везина Трофи" (Vezina Trophy), - долгосрочный контракт. С другой стороны, номинально у второго вратаря Десмита истек контракт и он станет неограниченно свободным агентом.

"Думаю, мы бы хорошо поработали [с Демко]. Он опытный вратарь. Я могу многому у него научиться. Я постараюсь доказать себе, что могу быть вторым парнем [вратарем], который может помочь команде", - сказал Шилов.

Напомним, Шилов и нападающий Теодор Блюгер в составе "Кэнакс" проиграли со счетом 3:4 "Эдмонтон Ойлерз", вышедшей в финал Западной конференции.

В свою очередь, в серии первого раунда плей-офф "Кэнакс" со счетом 4:2 обыграли нэшвиллскую команду "Предаторз", в которую третьим вратарем в рамках нештатной ситуации был назначен латвийский голкипер Густав Давис Григалс.

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