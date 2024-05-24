"Латвии до сих пор принадлежит рекорд IIHF..." Вышел новый рейтинг сил ЧМ по хоккею

В четверг, 23 мая, начался плей-офф чемпионата мира 2024 года. Хоккеисты из Канады, Швейцарии, Швеции и Чехии выиграли свои четвертьфинальные пары и будут бороться за медали.

Неудивительно, что эти четыре команды занимают первые четыре позиции в последнем силовом рейтинге IIHF . Первое место - Чехия, второе - Канада, третье - Швейцария, четвертое - Швеция.

В остальном распределение мест соответствует официальным итоговым позициям чемпионата, за исключением ситуации с Казахстаном и Данией (обе сборные поменялись местами в силовом рейтинге). Таким образом, Латвия находится на девятом месте.

Рейтинги силы IIHF любимы болельщиками, потому что их создатели всегда добавляют к каждой команде остроумную строчку, описывающую их ситуацию.

В новой публикации Латвию описали так: "По-прежнему владеет рекордом IIHF на лучшую вечеринку по поводу бронзы". Это отсылка к чемпионату мира 2023 года, когда Латвия заняла третье место и завоевала бронзовую медаль.

Полный рейтинг IIHF можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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