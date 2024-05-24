Решение вынесла коллегия из 15 судей в рамках обращения ЮАР, которая обвинила Израиль в геноциде палестинцев. Документ поддержали 13 судей. О предпринятых мерах Израиль, по решению суда, должен отчитаться в течение месяца.

После оглашения решения в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что глава правительства проведет консультации с министрами, сообщает AFP. Reuters отмечает, что Израиль может проигнорировать решение суда.

В конце 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН иск, обвинив Израиль в том, что его "действия и бездействие" в секторе Газа имеют "характер геноцида" в отношении палестинцев.

Израиль отвергает обвинения и настаивает, что в соответствии с международным правом ведет войну против ХАМАС. Сектор Газа вновь стал горячей точкой после нападения с территории сектора боевиков ХАМАС. Тогда погибли более 1200 человек, более 250 были взяты в заложники и увезены в сектор Газа.

Ранее прокурор Международного уголовного суда Карим Хан также попросил МУС выдать ордер на арест Биньямина Нетаньяху, израильского министра обороны, а также трех лидеров палестинской группировки ХАМАС. Хан считает, что все они виновны в военных преступлениях, совершенных во время нападения ХАМАС на Израиль и ответной операции израильских сил в секторе Газа.

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