Чемпионат мира по хоккею 2028 года пройдет во Франции

Чемпионат мира по хоккею 2028 года пройдет во французских городах Париже и Лионе, решение было принято в пятницу, 24 мая, на ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF).
Чемпионат пройдет с 12 по 28 мая. Чемпионат уже проводился во Франции в 1951 и 2017 годах.
Франция также была выбрана местом проведения зимних Олимпийских игр 2030 года.
В этом году турнир проходит в чешских городах Остраве и Праге, а в следующем году чемпионат примут столица Швеции Стокгольм и датский город Хернинг.
В последующие годы чемпионаты планируется провести в швейцарских городах Цюрих и Фрибур в 2026 году и в немецких городах Дюссельдорф и Мангейм в 2027 году.
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