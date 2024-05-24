Чемпионат мира по хоккею 2028 года пройдет во Франции

Чемпионат пройдет с 12 по 28 мая. Чемпионат уже проводился во Франции в 1951 и 2017 годах.

Франция также была выбрана местом проведения зимних Олимпийских игр 2030 года.

В этом году турнир проходит в чешских городах Остраве и Праге, а в следующем году чемпионат примут столица Швеции Стокгольм и датский город Хернинг.

В последующие годы чемпионаты планируется провести в швейцарских городах Цюрих и Фрибур в 2026 году и в немецких городах Дюссельдорф и Мангейм в 2027 году.

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