Чехия - чемпион мира по хоккею 2024 года!

В финальном матче, который прошёл в Праге на "О2 Арене", сборная Чехии обыграла команду Швейцарии со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

Победу хозяевам чемпионата принёс точный бросок их звёздного нападающего Давида Пастрняка (49-я минута) в середине третьего периода, а также гол Давида Кемпфа в концовке (59-я) в пустые ворота.

Сборная Чехии выиграла чемпионат мира впервые с 2010 года - тогда чехи в решающем матче обыграли сборную России. Всего на счету чешской сборной теперь семь победных финалов - в 1996, 1999, 2000, 2001 и 2005 годах.

Сборная Швейцарии в четвёртый раз проиграла в финальном матче. Швейцарцы никогда не становились чемпионами мира.

Напомним, бронза на этом турнире досталась сборной Швеции, которая ранее сегодня обыграла в матче за третье место команду Канады - 4:2 (1:0, 0:1, 3:1).

Чемпионат мира по хоккею 2024 года проходил с 10 по 26 мая в двух чешских городах - Праге и Остраве.

Следующий, 88-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдёт с 9 по 25 мая 2025 года в Швеции и Дании.

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