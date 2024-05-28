За прошлый год средняя заработная плата в Латвии увеличилась на 9%. Одновременно с этим цены на топливо, напротив, снизились: дизельное топливо подешевело на 6%, бензин - на 3%, а газ для автомобилей - на целых 16%. В результате доступность топлива значительно возросла. Но насколько ощутимы эти изменения для жителей?