Ринкевич в интервью CNN: Нет оснований запрещать ВСУ наносить удары по военным целям в РФ

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью одной из самых известных личностей американской телерадиокомпании CNN Кристиан Аманпур заявил, что союзники не должны навязывать Украине требование не использовать поставляемое ими оружие против военных целей на территории России.
"То, что мы видим [в Харькове] - это следствие нашей неспособности снабжать Украину оружием, а также установления ограничений на применение этого оружия при ударах по военным объектам на территории России. Мы говорим не о городах или мирном населении, а о законных военных целях", - подчеркнул в интервью Ринкевич.
Такие условия устанавливаются не на уровне НАТО, каждая страна может устанавливать их индивидуально. Например, Латвия никогда не предъявляла такого требования Украине, подтвердил латвийский президент.
Он отметил, что после двух лет и четырех месяцев войны Украина испытывает проблемы, что не является чем-то необычным. "Однако России удалось продвинуться вперед, и это отчасти связано не только с ее способностью мобилизовать экономику, но и с неспособностью наших западных либеральных демократий дать отпор и поддержать страну, находящуюся в состоянии войны", - заявил президент Латвии.
“If Ukraine loses, then our security is going to be impacted in a very negative way,” warns Latvia’s President @edgarsrinkevics. “It’s about international law. It’s about international order. And I think that we don’t want to see the repetition of the darkest moments of history.” pic.twitter.com/VuGeaHJPrl— Christiane Amanpour (@amanpour) May 27, 2024
В передаче Аманпур вспомнила недавние заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что союзники Украины должны отказаться от условия, согласно которому ВСУ не должны использовать предоставленное им вооружение для атак на военные объекты на территории России. На вопрос журналистки, согласен ли он с оценкой Столтенберга и других чиновников и комментаторов, которые также косвенно обращаются к правительству США, Ринкевич ответил утвердительно.
"Разговоры о том, что Россия может эскалировать ситуацию - не думаю, что они основаны на реалистичной оценке ситуации, - добавил Ринкевич. - Почему? Потому что Россия уже эскалирует ситуацию. Я думаю, что страны, которые выдвинули эти условия, должны как можно скорее пересмотреть это решение".
Ринкевич отметил, что не все страны, поддерживающие Украину, действуют стратегически для достижения победы Украины. Комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке солдат НАТО в Украину, Ринкевич отметил, что союзники Украины не должны формулировать для себя "красные линии".
“What we see is the consequence of our inability to provide Ukraine with weapons and also putting restrictions [on using] those weapons to strike military targets in Russia.” Latvia’s President @edgarsrinkevics joins me with a plea for a change of policy from the West pic.twitter.com/5x3VLnuHf8— Christiane Amanpour (@amanpour) May 27, 2024
"Россия должна понять, что все возможно и что когда-нибудь об этом смогут дискутировать", - сказал Ринкевич, подчеркнув, что на уровне правительства и парламента Латвии никаких обсуждений и решений по этому вопросу не было.
Ринкевич отметил, что ежегодно в Латвии проходят обучение около 4000 украинских солдат. "Если мы хотим избежать присутствия солдат НАТО на украинской земле, то мы будем поставлять оружие украинцам, которые готовы воевать", - сказал президент.
Президент Латвии также отметил, что, хотя много говорят о возможной военной агрессии России против других стран, меньше внимания уделяется тому, что Россия уже развязала гибридную войну, как, например, в случае с поджогом Музея оккупации.
"Главная цель - достичь того, чтобы они [Россия] были видимы и слышимы, вызвать общественное беспокойство, попасть в заголовки СМИ, нанести ущерб и показать, что они всемогущи", - перечислил Ринкевич.
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