Ринкевич в интервью CNN: Нет оснований запрещать ВСУ наносить удары по военным целям в РФ

В передаче Аманпур вспомнила недавние заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что союзники Украины должны отказаться от условия, согласно которому ВСУ не должны использовать предоставленное им вооружение для атак на военные объекты на территории России. На вопрос журналистки, согласен ли он с оценкой Столтенберга и других чиновников и комментаторов, которые также косвенно обращаются к правительству США, Ринкевич ответил утвердительно.

"Разговоры о том, что Россия может эскалировать ситуацию - не думаю, что они основаны на реалистичной оценке ситуации, - добавил Ринкевич. - Почему? Потому что Россия уже эскалирует ситуацию. Я думаю, что страны, которые выдвинули эти условия, должны как можно скорее пересмотреть это решение".

Ринкевич отметил, что не все страны, поддерживающие Украину, действуют стратегически для достижения победы Украины. Комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке солдат НАТО в Украину, Ринкевич отметил, что союзники Украины не должны формулировать для себя "красные линии".

“What we see is the consequence of our inability to provide Ukraine with weapons and also putting restrictions [on using] those weapons to strike military targets in Russia.” Latvia’s President @edgarsrinkevics joins me with a plea for a change of policy from the West pic.twitter.com/5x3VLnuHf8 — Christiane Amanpour (@amanpour) May 27, 2024