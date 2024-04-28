Нападение на Музей оккупации, возможно, было организовано из тюрьмы

Для Грикиса и Ходоновича передача заданий, инструктаж и расчеты прошли дистанционно. За работу было обещано 400 евро. Платежи осуществлялись в криптовалюте, а затем конвертировались в евро.

"Ребята искали возможности, каким образом заработать, и попали, можно так сказать, или были втянуты в это мероприятие", - говорит прокурор. В деле в качестве выдающего задания с российской стороны засветился некий "Александр". Следствие установило, что данное лицо является сотрудником Главного разведывательного управления вооруженных сил РФ.

Грикис и Ходонович вину признали и помогли раскрыть другое преступление. Поэтому им в этом году при апелляции тюремный срок за шпионаж в пользу российской спецслужбы снизили на три года и два года и восемь месяцев соответственно.

Сотрудничество обоих помогло выдвинуть обвинение другому участнику переписки в Telegram, гражданина Латвии Ивана Тарабанова. Его теперь судят за поездку в Украину с целью совершить акт диверсии за месяц до полномасштабного вторжения России.

Два уголовных процесса Службы госбезопасности о шпионаже в пользу России связаны с группой "Антифашисты Прибалтики" в Telegram. Оба лица - таксист Сергей Сидоров и объявленная в розыск Инга Тухбатова - якобы собирали информацию о передвижении военной техники НАТО и объектах критической инфраструктуры. По делу Сидорова в понедельник прошло второе заседание.

"Я просто переписывался для общения, там никакой секретной информации не было", - ответил Сидоров журналистам в день суда. Он надеется, что суд со всем разберется.

Согласно неофициальной информации, в другом Telegram-канале задействованы лица, которые в основном совершали действия на территории Эстонии, однако отдельные случаи - осквернение памятных мест - зафиксированы и в Латвии и Литве.

По подозрению, группа, действия которой координировали российские разведслужбы, разбила автомобили министра внутренних дел Эстонии и одного из журналистов. Служба внутренней безопасности KAPO задержала за эти преступления в общей сложности 10 человек, часть из которых была завербована в соцсетях.

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