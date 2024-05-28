IIHF будет искать более честное решение в рейтинговой системе из-за сборной России

Несмотря на то, что сборная России дисквалифицирована и не может выступать на международных соревнованиях, в новом рейтинге сборных IIHF она поднялась с третьего места на второе. Более того, она может стать и лидером.

"Это кажется смешным. Правильно ли, что Россия по-прежнему получает заработанные когда-то очки? Мы теперь оценим, как поступать в будущем. Когда мы принимали решение "заморозить" российские позиции в рейтинге, мы не хотели наказывать их понижением в этом рейтинге или лишением очков", - указал финскому общественному СМИ YLE Хиетанен.

В последний раз Россия принимала участие в чемпионате мира в 2021 году, и с момента полномасштабного вторжения в Украину дисквалифицирована с международной арены. Однако, даже не принимая участие в чемпионате мира, Россия в ранге IIHF обошла Финляндию, которая не сумела выйти в четвертьфинал. Сейчас Россия занимает второе место.

Если на следующем чемпионате мира Канада не завоюет медаль, по нынешней системе лидером ранга стала бы именно Россия.

"Мы думали над тем, насколько честно такое положение по отношению к другим странам. Рейтинговая система хороша, если не обращать внимание на странности, связанные с Россией. Саму систему менять не нужно. Однако такие курьезные ситуации могут возникать и в дальнейшем. Думаю, что на следующих собраниях IIHF мы обсудим вопрос о полученных Россией рейтинговых очках", - сказал Хиетанен.

IIHF ежегодно присуждает России рейтинговые очки, которые эквивалентны бронзовой медали, завоеванной на чемпионате мира. Очень высокая позиция сохраняется даже без игр.

Сборная Латвии, завершившая чемпионат мира в Чехии на девятом месте, сохранила в рейтинге 10-ю позицию.

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