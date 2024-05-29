Таллинн прекращает аренду офисных помещений для Эстонской православной церкви Московского патриархата

"17 апреля управа района Кесклинн уведомила Эстонскую православную церковь Московского патриархата о расторжении договора аренды помещений на улице Пикк, 64/1-4. Помещения должны быть освобождены до 21 июля 2024 года", -сообщил ERR во вторник старейшина Кесклинна Сандер Андла.

Как известно, на улице Пикк в Старом Таллинне находится канцелярия ЭПЦ МП, а также церковь получила помещения площадью 270,3 кв. м с платой 819,48 евро в месяц в бессрочную аренду от управы Кесклинна на основании распоряжения Таллиннской горуправы от 2005 года.

Помимо здания на улице Пикк, в 2001 году Таллинн сдал в аренду ЭПЦ МП здание Невского собора на площади Лосси, 10, на Тоомпеа, а в 2006 году подписал договор о праве на застройку с ЭПЦ МП на участке по адресу бульвар Лоопеалсе, 8, в Ласнамяэ, где был построен храм в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница".

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