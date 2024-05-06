Как демократическая страна, Эстонская Республика выступает за свободу вероисповедания. Государство должно обеспечить возможность свободного выбора религии, которую исповедует человек.

В современном мире государство также должно защищать людей от террористической и другой пропаганды ненависти и призывов к насилию. Защита от подобной пропаганды касается и живущих в Эстонии православных верующих, независимо от языка, национальности и вероисповедания.

Рийгикогу выражает возмущение по поводу злоупотреблений, искажения религии и православной традиции со стороны Московского патриархата и нынешнего российского режима. Учитывая действия Московского патриархата, существует большая опасность воздействия на людей в этом псевдорелигиозном контексте.

Рийгикогу считает неприемлемыми действия Московского патриархата как организации, оправдывающей и поддерживающей агрессию Российской Федерации.

Исходя из этого, Рийгикогу считает необходимым объявить Московский патриархат организацией, поддерживающей военную агрессию РФ. Рийгикогу призывает все страны и международное сообщество прекратить враждебное влияние Московского патриархата.

Рийгикогу также подчеркивает, что провозглашение Московского патриархата организацией, поддерживающей военную агрессию РФ, касается Московского патриархата как института и органа управления, а не людей, которые следуют православным традициям.

Православные объединения и общины также должны оценить угрозу общественному порядку и своим членам от деятельности враждебного влияния, а также предпринять необходимые шаги для разрыва связей с Московским патриархатом.

Конституционное право на свободу вероисповедания в Эстонской Республике должно быть сохранено с учетом прав и свобод всех проживающих здесь людей.

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