ГАЛЕРЕЯ Эстония объявила Московский Патриархат организацией, которая поддерживает агрессию РФ

Рийгикогу (парламент Эстонии) принял сегодня, 6 мая, заявление "О признании Московского патриархата организацией, поддерживающей военную агрессию Российской Федерации". Это означает, что прямая связь с Московским патриархатом может теперь официально рассматриваться как подрывающая безопасность Эстонии. Заявление поддержали 75 депутатов, против проголосовали лишь восемь, сообщает Rus.Postimees.
Заявление было инициировано депутатами Рийгикогу по предложению министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, который ведет переговоры с Эстонской православной церковью Московского патриархата (ЭПЦ МП) с целью убедить ее отказаться от подчинения находящемуся в Москве патриарху Кириллу, который открыто поддерживает российскую агрессию против Украины и российский режим.
Глава МВД заявил, что в крайнем случае он готов обратиться в суд с прошением о ликвидации юридического лица ЭПЦ МП, но закрывать приходы, по его словам, никто не будет и свобода вероисповедания обеспечена в Эстонии всем верующим.
Перевод текста заявления Рийгикогу: Анастасия Тидо
Заявление Рийгикогу "О признании Московского патриархата организацией, поддерживающей военную агрессию Российской Федерации"
Рийгикогу решительно осуждает войну Российской Федерации против Украины и незаконную аннексию территорий, завоеванных в ходе агрессии. Террористический режим Путина, угрожающий ядерным оружием, стал самой большой угрозой миру как в Европе, так и во всем мире.
23 февраля 2022 года Рийгикогу призвал Евросоюз разработать меры, которые сделают невозможным для Российской Федерации распространение военной пропаганды и ненависти на национальной почве.
18 октября 2022 года Рийгикогу объявил правящий режим Российской Федерации террористическим, а Российскую Федерацию - государством, поддерживающим терроризм, действиям которого необходимо совместно противостоять.
23 ноября 2022 года Европейский парламент принял резолюцию, согласно которой преднамеренные удары Российской Федерации по мирному населению и грубые нарушения прав человека и гуманитарных прав являются актами терроризма и военными преступлениями против населения Украины.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл публично поддержал агрессию террористического режима Российской Федерации после полномасштабной войны Российской Федерации против Украины в 2022 году.
Руководство Московского патриархата и патриарх Кирилл используют идеологию "русского мира" как инструмент пропаганды для уничтожения последних остатков демократии в России, милитаризации российского общества и оправдания агрессии с целью расширения Российской Федерации на все территории, где Россия исторически доминировала, включая Украину.
27 марта 2024 года Всемирное русское народное собрание, созданное под эгидой Русской православной церкви и возглавляемое Московским патриархом, приняло программный документ "Настоящее и будущее Русского мира", согласно которому военная агрессия, развязанная против Украины, является "священной войной" против Украины и против всего западного мира.
Кроме того, сферой влияния Российской Федерации считается более широкое пространство, чем бывшая Российская империя. В обращениях Московского патриархата содержится угроза безопасности и стабильности Эстонии, а также прямая угроза общественному и конституционному порядку в Эстонии.
Согласно законам Эстонской Республики и общепризнанным принципам международного права призыв к войне или применение вооруженной силы любым другим способом является преступлением.
Как демократическая страна, Эстонская Республика выступает за свободу вероисповедания. Государство должно обеспечить возможность свободного выбора религии, которую исповедует человек.
В современном мире государство также должно защищать людей от террористической и другой пропаганды ненависти и призывов к насилию. Защита от подобной пропаганды касается и живущих в Эстонии православных верующих, независимо от языка, национальности и вероисповедания.
Рийгикогу выражает возмущение по поводу злоупотреблений, искажения религии и православной традиции со стороны Московского патриархата и нынешнего российского режима. Учитывая действия Московского патриархата, существует большая опасность воздействия на людей в этом псевдорелигиозном контексте.
Рийгикогу считает неприемлемыми действия Московского патриархата как организации, оправдывающей и поддерживающей агрессию Российской Федерации.
Исходя из этого, Рийгикогу считает необходимым объявить Московский патриархат организацией, поддерживающей военную агрессию РФ. Рийгикогу призывает все страны и международное сообщество прекратить враждебное влияние Московского патриархата.
Рийгикогу также подчеркивает, что провозглашение Московского патриархата организацией, поддерживающей военную агрессию РФ, касается Московского патриархата как института и органа управления, а не людей, которые следуют православным традициям.
Православные объединения и общины также должны оценить угрозу общественному порядку и своим членам от деятельности враждебного влияния, а также предпринять необходимые шаги для разрыва связей с Московским патриархатом.
Конституционное право на свободу вероисповедания в Эстонской Республике должно быть сохранено с учетом прав и свобод всех проживающих здесь людей.
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