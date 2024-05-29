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Фото На дне Балтийского моря недалеко от Латвии найдены обломки неизвестного самолета

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На дне Балтийского моря недалеко от Латвии найдены обломки неизвестного самолета
На дне Балтийского моря недалеко от Латвии найдены обломки неизвестного самолета Фото: Igaunijas Satiksmes pārvalde.

Транспортное управление Эстонии сообщило, что на дне Балтийского моря в районе острова Роню на прошлой неделе специалисты обнаружили останки двух ранее неизвестных кораблей, а также останки самолета, следует из информации, опубликованной на сайте ведомства.

Начальник гидрографического управления Петер Велинг сообщил, что в ходе исследовательских работ, проведенных судном Jakob Prei, в 10 километрах к западу от острова Роню в Ливонском заливе были обнаружены останки двух затонувших деревянных кораблей.

Галерея: На дне Балтийского моря недалеко от Латвии найдены обломки неизвестного самолета

"Одно из найденных деревянных затонувших судов имеет длину 17 метров и ширину 5,5 метра. Размеры другого корабля - 24 и 8 метров. Оба находятся на глубине 40 метров", - пояснил Велинг.

Примерно в пяти километрах к западу от острова Роню были найдены обломки самолета, длина которого оценивается примерно в восемь метров, а размах крыльев - примерно в девять метров.

В 2023 году на дне моря у побережья эстонского острова Сааремаа были найдены обломки двухмоторного самолета времен Второй мировой войны.

Начальник гидрографического отдела Департамента транспорта Эстонии Петер Велинг сообщил, что обломки самолета были обнаружены в Рижском заливе примерно в 16 километрах к юго-востоку от небольшого острова Абрука, расположенного к югу от Курессааре.

По словам Велинга, у самолета два двигателя, длина фюзеляжа составляет 17 метров, размах крыльев - также около 17 метров. "Обломки состоят из двух частей: хвостовая часть находится в 46 метрах к северу от фюзеляжа", - сказал он.

Обломки были обнаружены на прошлой неделе исследовательским судном Министерства транспорта Эстонии Jakob Prei во время исследований. Хотя точная модель и тип самолета еще не установлены, это определенно обломки военного самолета времен Второй мировой войны, указал Велинг.

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