"У Усика украли нокаут". Уайлдер высказал мнение о бое украинца против Фьюри

19 мая Усик объединил все чемпионские пояса в супертяжелом весе. Украинский боксер по очкам победил британского боксера Тайсона Фьюри, который ранее не проигрывал.

Самый яркий момент боя произошел в девятом раунде. Усик потряс британского боксера несколькими точными ударами. Фьюри смог удержаться на ногах, лишь опершись на канаты. У Усика была возможность отправить соперника на землю, однако рефери остановил бой и начал отчет до десяти. Фьюри пришел в себя и провел оставшиеся три раунда.

После дуэли в дискуссиях появилось мнение, что рефери не стоило вмешиваться, так как у Усика была возможность отправить Фьюри в нокаут еще одним ударом.

"Я думаю, это был прекрасный бой. По-моему, у Усика украли нокаут в девятом раунде. Подарки были розданы. Но в конце концов Усик победил, поздравляю его", - процитировал Уайлдера журналист TalkSPORT Майкл Бенсон.

Американский боксер 1 июня проведет бой против представителя Китая Чжилея Чжана. Уайлдер открыто сказал, что, возможно, завершит карьеру, если не сможет одержать победу.

Как и американец, Чжан в последнем бою потерпел неудачу против Джозефа Паркера.

Оба боксера известны сильным ударом. Чжан 21 из 26 своих побед завершил нокаутом. Статистика Уайлдера впечатляет еще больше - 42 из 43 поединков завершились досрочно.

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