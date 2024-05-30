Названы противники сборной Латвии по хоккею на групповом турнире ЧМ-2025

Соперниками Латвии на групповом турнире будут хоккеисты сборных Швеции, Канады, Финляндии, Словакии, Австрии, Франции и Словении.

Игры второй группы пройдут в Хернинге, где хозяева датчане встретятся с Чехией, Германией, Венгрией, Казахстаном, Норвегией, Швейцарией и США.

Группы были распределены, принимая во внимание места сборных в мировом рейтинге.

Билеты поступят в продажу 3 октября. Летом будет распланирован календарь игр, о чем будет сообщено позднее.

В Хернинге пройдут два четвертьфинальных матча, в свою очередь Стокгольм примет две четвертьфинальные игры, оба полуфинала и матчи за медали.

Чемпионат мира по хоккею 2025 года пройдет с 9 по 25 мая.

Этой весной сборная Латвии на чемпионате мира в Чехии заняла девятое место.

В свою очередь чемпионом мира стала хозяйка турнира Чехия, которая в финале обыграла Швейцарию, а в матче за бронзу Швеция одержала верх над Канадой.

The groups are set for the 2025 #MensWorlds in Stockholm and Herning.👀



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