Эстонский гонщик о гибели латвийского спортсмена: зоны безопасности на трассе не соответствуют стандартам

В Эстонской федерация мотоциклетного спорта заявили, что не будут давать дополнительных комментариев до конца расследования, однако в полиции отметили, что никакого разбирательства со стороны полиции не последует: "Речь идет о несчастном случае, полиция не начинала расследование".