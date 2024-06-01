Эстонский гонщик о гибели латвийского спортсмена: зоны безопасности на трассе не соответствуют стандартам

В субботу во время тренировки на кольцевой мототрассе в Пярну погиб человек, поэтому отменяются намеченные на вечер субботы и воскресенье соревнования. Rus.Postimees получил комментарий передового гонщика эстонской команды RedMoto Райдо Леэнпалу, он считает, что авария произошла по вине организаторов.
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В Эстонской федерация мотоциклетного спорта заявили, что не будут давать дополнительных комментариев до конца расследования, однако в полиции отметили, что никакого разбирательства со стороны полиции не последует: "Речь идет о несчастном случае, полиция не начинала расследование".