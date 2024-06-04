"Хочу, чтобы дочь не думала, что я наркоманка": Героини телешоу о своих зависимостях

"Да, я о ней забочусь. Хоть наркоманка, но я забочусь. Я ей давала все лучшее. Старалась, чтобы у нее было лучшее. А некоторые не заботятся и детей оставляют просто в семье. Как это может быть? Это очень больно и непонятно", - рассуждает Лаура.

"Ты не родитель, когда ты не в себе", - говорит о состоянии опьянения Моника. Она также заметила один нюанс: "Конечно, ты купишь ребенку, чтобы откупиться, чтобы у ребенка было много игрушек и так далее. Если у ребенка есть все, то обычно социальные службы даже не заглядывают в такую семью. А на самом деле, если по психологии брать, это наоборот - это видно, что реально что-то не то".

Лаура и Моника говорят, что они не советчики другим. "Мы прошли через такое, что главное - вовремя понять, что что-то не так, и стараться просто изменить это", - подытоживают они.

Продюсер проекта Айя Страздиня-Ратинска отмечает:

"Социальный проект Caur ērkšķiem uz... дает женщинам с болезненным прошлым возможность сделать не только первый, но и следующий шаг к своим личным целям и мечтам, а также напоминает обществу, насколько важны поддержка, эмпатия и понимание в противовес невежеству, предубеждениям и осуждению со стороны других людей.

Одним из важнейших аспектов этого проекта является уверенность в том, что никто, кроме нас самих, не может и не должен определять, как нам следует выглядеть, жить и вести себя, чтобы быть счастливыми".

В мероприятии в Доме Рижского латышского общества приняли участие не только ведущие программы, но и победительница пятого сезона Мадара Тимошилова, которая вместе с певицей Дионой Лиепиней исполнила песню.

Мадара Тимошилова Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Галерея: Старт шестого сезона социального проекта Caur ērkšķiem uz... ("Через тернии к...")

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