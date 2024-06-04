"Хочу, чтобы дочь не думала, что я наркоманка": Героини телешоу о своих зависимостях

31 мая в Доме Рижского латышского общества состоялось открытие шестого сезона социального проекта Caur ērkšķiem uz... ("Через тернии к..."). Героини этого проекта прошли непростой путь и полны надежд на светлое будущее. TVNET+ поговорил с двумя участницами проекта - Моникой и Лаурой, которые рассказали о своих зависимостях и признались, что хотели бы измениться ради детей.
Эта шокирующая программа не только вызвала резонанс в обществе, нашла своих поклонников, но и помогла десяткам женщин со всей Латвии. Как и в предыдущих сезонах, участницам окажут помощь профессионалы, чтобы они смогли начать новую жизнь.
Caur ērkšķiem uz... ("Через тернии к...") - это латвийский социальный телепроект в формате реалити-шоу. Его героини пережили насилие, страдали от пагубных привычек, боролись за выживание, нарушали закон, жили в детских домах, ощутили всю жестокость "системы" и т. д. Жизнь не пощадила этих женщин, но они полны решимости сделать все, чтобы избавиться от вредных привычек, свести счеты с прошлым, научиться быть лучшими матерями и строить свое будущее на гораздо более стабильном фундаменте. Каждая история жизни Caur ērkšķiem uz... является доказательством того, что изменить свою жизнь под силу каждому человеку.
29-летняя участница проекта Моника рассказала, что у нее большая зависимость от различных наркотических веществ и алкоголя, к которым она пристрастилась с 10-13 лет. Причиной стала плохая компания, район. "Это Рига", - отмечает она. Женщина надеется, что это шоу поможет ей встать на ноги и поменяться.
На проекте Моника встретила Лауру, у которой похожая история.
40-летняя Лаура - из Лиепаи. У нее зависимость от различных наркотических веществ:
"Употребляю уже с 18 лет, с братом вместе. Я стараюсь стать лучше, потому что у меня внук растет, у меня дочка растет. Я уже как бабушка, можно сказать. Я просто хочу, чтобы моя дочка не видела меня такой, какая я есть".
Лаура призналась, что есть много чего такого, что сидит внутри и пока не выходит наружу. "В этом шоу я должна понять, что я не буду употреблять наркоту и буду стараться своей дочке показывать, что я хорошая мама", - резюмирует она.
"У меня растет 10-летняя дочка. Она видела большой треш разных ситуаций неприятных. Конечно, я сама свои иллюзии создала, что это нормально, но ребенок это понимает. Поэтому я хочу, чтобы моя дочь не думала, что я там какая-то наркоманка, а что мама действительно готова меняться", - рассказывает Моника.
Лаура и Моника считают, что на детей влияет плохая компания. Моника, к примеру, часто убегала из дома. Родители не знали, где она: "Я по себе знаю, я могла по неделе, по две не быть дома и единственную эсэмэску написать: "Я жива".
Проблемы, по их мнению, появляются, когда родители не смотрят за детьми, у них нет времени, а, например, употребляют алкоголь. Лаура вспомнила старшего брата, который вместо мамы заботился о ней, но он умер от передозировки в Ирландии. Она три раза пыталась вернуть дочь, которую у нее отняли, и ей это удалось.
"Да, я о ней забочусь. Хоть наркоманка, но я забочусь. Я ей давала все лучшее. Старалась, чтобы у нее было лучшее. А некоторые не заботятся и детей оставляют просто в семье. Как это может быть? Это очень больно и непонятно", - рассуждает Лаура.
"Ты не родитель, когда ты не в себе", - говорит о состоянии опьянения Моника. Она также заметила один нюанс: "Конечно, ты купишь ребенку, чтобы откупиться, чтобы у ребенка было много игрушек и так далее. Если у ребенка есть все, то обычно социальные службы даже не заглядывают в такую семью. А на самом деле, если по психологии брать, это наоборот - это видно, что реально что-то не то".
Лаура и Моника говорят, что они не советчики другим. "Мы прошли через такое, что главное - вовремя понять, что что-то не так, и стараться просто изменить это", - подытоживают они.
Продюсер проекта Айя Страздиня-Ратинска отмечает:
"Социальный проект Caur ērkšķiem uz... дает женщинам с болезненным прошлым возможность сделать не только первый, но и следующий шаг к своим личным целям и мечтам, а также напоминает обществу, насколько важны поддержка, эмпатия и понимание в противовес невежеству, предубеждениям и осуждению со стороны других людей.
Одним из важнейших аспектов этого проекта является уверенность в том, что никто, кроме нас самих, не может и не должен определять, как нам следует выглядеть, жить и вести себя, чтобы быть счастливыми".
В мероприятии в Доме Рижского латышского общества приняли участие не только ведущие программы, но и победительница пятого сезона Мадара Тимошилова, которая вместе с певицей Дионой Лиепиней исполнила песню.
Галерея: Старт шестого сезона социального проекта Caur ērkšķiem uz... ("Через тернии к...")
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!