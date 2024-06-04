Российский комик Денис Дорохов, ранее выражавший поддержку агрессии России в Украине, по видеосвязи выступил во время торжеств.

В конце 2023 года Дорохов принял участие в концерте на оккупированном Россией Донбассе.

Организатором мероприятия выступило объединение Joku līga. Ее представитель Александр Комаров заявил LTV, что не знает, поддерживает ли приглашенный артист вторжение России в Украину.

"Я нигде не видел подобных материалов, никогда не слышал от него подобной информации", - сказал Комаров, добавив, что "давно" не смотрел телевизор. Если информация о том, что российский комик поддерживает российскую агрессию в Украине, подтвердится, ассоциация обещает извиниться.

Министерство иностранных дел (МИД) напомнило, что организаторы мероприятий должны убедиться, что приглашенные артисты не представляют репутационных или санкционных рисков.

Комаров также является актером Даугавпилсского театра и работает с молодежью в муниципальном учреждении. Учитывая негативную реакцию, Даугавпилсский театр вряд ли будет сдавать помещение этой ассоциации, сказала Валерия Линкевич, руководитель Управления по делам молодежи и спорта Даугавпилса.