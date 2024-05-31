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На мероприятии в Даугавпилсе выступил сторонник войны в Украине - комик из РФ Дорохов (1)

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Поддержавший российскую агрессию в Украине российский комик Денис Дорохов поздравил даугавпилчан с Днем города
Поддержавший российскую агрессию в Украине российский комик Денис Дорохов поздравил даугавпилчан с Днем города Фото: Кадр из видео

С 31 мая по 2 июня Даугавпилс отмечает Дни города. Это событие стало центральным и для прошедшего в городе 29 мая фестиваля юмора Joku Līga при поддержке Даугавпилсской думы. В рамках мероприятия со сцены Даугавпилсского театра к залу по видеосвязи обратился Денис Дорохов - российский комик, поддержавший российскую агрессию в Украине. Его виртуальное участие вызвало недоумение местных активистов.

"Готовьтесь к вечеру настоящего веселья! На фестивале Joku Līga вы увидите выступления разнообразных команд, которые подарят вам море смеха и хорошего настроения. Талантливые участники соберутся вместе, чтобы доказать, что юмор - это искусство!

Особенный повод: в этот раз фестиваль будет посвящен празднику города Даугавпилс. В честь этого события вход на фестиваль абсолютно бесплатный для всех желающих", - гласила афиша мероприятия, состоявшегося 29 мая на сцене Даугавпилсского театра.

На афише среди прочих значится логотип Даугавпилсской думы, само мероприятие посетил мэр города Андрей Элксниньш. И не просто посетил, а активно в нем участвовал, присутствуя на сцене.

В какой-то момент мероприятия посредством видеосвязи свои "шутливые" вопросы в очень локальном контексте задает российский комик Денис Дорохов. Находящийся на сцене мэр города реагирует на них с улыбкой. 

Это видео впоследствии стало вирально распространяться в социальных сетях, вызвав недоумение жителей Даугавпилса.

Позднее популярность получило и другое видео с этого же мероприятия. На нем российский комик, поддержавший российскую агрессию в Украине, поздравляет даугавпилчан с Днем города, сопровождая свою речь очень локальными темами.

@xsden Ловим позитив✅ #рилс #даугавпилс #врек #дорохов ♬ Arabic (Remix) - Genildovisk

Известно, что за организацией мероприятия стоит местный деятель Александр Комаров.

Напомним, что осенью 2023 года российский юморист, участник команды "Камызяки" Денис Дорохов принял участие в концерте в оккупированной Россией Донецкой области (ДНР), выразив поддержку российской агрессии в Украине.

Возмущенный житель Даугавпилса Андрис Пикаревскис уже разослал открытое письмо как медиа, так и официальным службам с целью обратить внимание на этот инцидент в городе.

По словам Пикаревского, от Госконцелярии ему уже пришел ответ, что информация передана на рассмотрение в Службу госбезопасности.  

Даугавпилсская дума пока никаких публичных комментариев не давала. 

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