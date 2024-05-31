"Готовьтесь к вечеру настоящего веселья! На фестивале Joku Līga вы увидите выступления разнообразных команд, которые подарят вам море смеха и хорошего настроения. Талантливые участники соберутся вместе, чтобы доказать, что юмор - это искусство!

Особенный повод: в этот раз фестиваль будет посвящен празднику города Даугавпилс. В честь этого события вход на фестиваль абсолютно бесплатный для всех желающих", - гласила афиша мероприятия, состоявшегося 29 мая на сцене Даугавпилсского театра.

На афише среди прочих значится логотип Даугавпилсской думы, само мероприятие посетил мэр города Андрей Элксниньш. И не просто посетил, а активно в нем участвовал, присутствуя на сцене.

В какой-то момент мероприятия посредством видеосвязи свои "шутливые" вопросы в очень локальном контексте задает российский комик Денис Дорохов. Находящийся на сцене мэр города реагирует на них с улыбкой.

Это видео впоследствии стало вирально распространяться в социальных сетях, вызвав недоумение жителей Даугавпилса.