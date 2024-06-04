На военном полигоне в Селии будет оборудовано место для испытания дронов

Он напомнил, что развитие потенциала беспилотных летательных аппаратов является важной частью укрепления обороноспособности страны, а опыт Украины доказывает важность дронов в условиях войны.

В этом году на развитие дронов в оборонной сфере будет выделено 20 млн евро, и часть средств будет направлена на их производство в Латвии.

Министерство обороны предлагает предприятиям до 21 июня подавать заявки на конкурс грантов по развитию инноваций в сфере беспилотных летательных аппаратов, по результатам которого между победителями будет распределено 600 000 евро.

Ранее сообщалось, что на создание дронов для оборонной отрасли в этом году планируется выделить 20 млн евро, сообщил сегодня журналистам министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные").

Пример Украины свидетельствует о растущей роли дронов в современных военных действиях, поэтому и Латвия продолжит развитие своих беспилотных способностей. Говоря метафорами, министр подчеркнул, что в этом году создается армия дронов.

На приобретение технологий и создание инфраструктуры планируется выделить 20 млн евро. По меньшей мере десять миллионов евро будет выделено на поставки дронов от латвийских производителей.

Говоря об активности возглавляемой Латвией и Великобританией коалиции дронов в поддержку Украины, Спрудс напомнил, что в июне намечена вторая партия, которая будет состоять примерно из 1000 боевых дронов различной емкости.

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