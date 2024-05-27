Видео Латвия создаст свою армию дронов

Пример Украины свидетельствует о растущей роли дронов в современных военных действиях, поэтому и Латвия продолжит развитие своих беспилотных способностей. Говоря метафорами, министр подчеркнул, что в этом году создается армия дронов.

На приобретение технологий и создание инфраструктуры планируется выделить 20 млн евро. По меньшей мере десять миллионов евро будет выделено на поставки дронов от латвийских производителей.

Для продолжения формирования системы развития дронов на Селийском полигоне этим летом начнет работать место тестирования дронов. Одновременно продолжается обучение пилотов дронов на различных уровнях оборонной отрасли - и в Яунсардзе, и для участников учений государственной обороны, и в профессиональной военной школы им. полковника Оскара Калпака, и в государственной службе обороны.

Спрудс также напомнил, что Министерство обороны призывает предприятия до 21 июня направить заявки на грантовый конкурс на развитие инноваций в сфере беспилотных летательных аппаратов, в котором между победителями будет распределено 600 000 евро. Кроме того, в сотрудничестве с Latvijas Mobilais telefons с 29 мая по 30 мая в Латвийском военном музее пройдет хакатон идей "Дроны для Украины".

Командир Национальных вооруженных сил (НВС) Леонид Калниньш, впрочем, отметил, что НВС еще в 2007 году начали внедрять дроны, однако теперь этот процесс будет происходить активнее.

Говоря об активности возглавляемой Латвией и Великобританией коалиции дронов в поддержку Украины, Спрудс напомнил, что в июне намечена вторая партия, которая будет состоять примерно из 1000 боевых дронов различной емкости.

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