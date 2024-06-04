Минобразования: 9-классники, не сдавшие экзамены, останутся на второй год

Программа сообщает, что в 2023 году по всей Латвии 881 девятиклассник не сдал хотя бы один экзамен и остался учится в 9-ом классе.

Но некоторые из школьников бросают учебу в таком случае. Ирене Маркуле, заместитель директора основной школы в Калнциемской волости Елгавского края сказала, что двое учеников не стали учиться второй год.

"Там семейные обстоятельства таковы, что он пошел работать. Работу с учебой совмещать не удалось, поэтому он ушел из школы сам. Так что оба не учатся, да", - сказала Ирене Маркуле.

В начале 2024 года года Министерство образования и науки сообщило, что планирует ввести уравнительный год для учеников, которые не смогли сдать все экзамены. В этом случае школьнику предложили бы вместо того, чтобы оставаться на второй год, освоить профессию.

"Честно говоря, я не до конца осознаю, какие будут правила на данный момент, но я однозначно за то, чтобы 9-классникам не пришлось учиться второй раз, потому что это не дает никаких результатов. По крайней мере, в нашей школе.

Я думаю, что у этих учеников должна быть программа профессионального образования, в рамках которой они могли бы освоить некоторые трудовые навыки", - сказала директор Калнциемской средней школы Ивита Салдава.

Но пока план по введению уравнительного года отложен, поэтому те ученики, кто не сдаст экзамены в этом году оставят на второй год в 9 классе.

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