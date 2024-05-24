Для неуспевающих учеников планируют ввести выравнивающий учебный год

В прошлом году по итогам централизованных экзаменов в девятых классах основную школу не закончил 881 учащийся, в том числе 273 были старше 18 лет. Раньше этот показатель был меньше - от 500 до 600 человек. Чтобы восполнить пробелы в знаниях этих молодых людей, планируется ввести так называемый выравнивающий учебный год, когда они будут изучать не только те предметы, с которыми не справились раньше, но и осваивать профессиональное обучение, пишет Diena.