Для неуспевающих учеников планируют ввести выравнивающий учебный год

В прошлом году по итогам централизованных экзаменов в девятых классах основную школу не закончил 881 учащийся, в том числе 273 были старше 18 лет. Раньше этот показатель был меньше - от 500 до 600 человек. Чтобы восполнить пробелы в знаниях этих молодых людей, планируется ввести так называемый выравнивающий учебный год, когда они будут изучать не только те предметы, с которыми не справились раньше, но и осваивать профессиональное обучение, пишет Diena.
Опрос учебных заведений показал, что 27% неуспевающих учащихся испытывают трудности с обучением (в том числе языковой барьер), у 62% отсутствует мотивация и имеется большое количество пропусков, и только у 11% школьников были проблемы со здоровьем.
Треть неуспевающих старше 18 лет.
Чтобы еще больше не увеличивать количество учеников, которые не могут закончить 9-й класс, нижняя планка централизованных экзаменов в этом году не была повышена и осталась на уровне 10% (в следующем году она составит 15%).
Но это не то решение, которое поможет справиться с последствиями неуспеваемости. Кроме того, не все учащиеся хотят оставаться на второй год в 9-м классе, поэтому Министерство образования и науки разработало концепцию, которая будет опробована в пилотном режиме с 1 сентября этого года и внедрена со следующего учебного года.
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