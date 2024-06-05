Модели грандиозных проектов, впечатляющие шоурумы, видение лучшего будущего для каждого. Все это получили и другие страны, в которые обещал инвестировать бизнесмен из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохамед Али Алаббар. Однако обещанное - еще не реальность. TVNET+ начинает серию статей, чтобы дать представление о работе и репутации предпринимателя в других частях мира.
Права человека и другие иностранные слова
Как однажды сказал в интервью газете Rīgas Laiks депутат Айнар Шлесерс, семья которого также участвовала в грандиозных планах строительства на Андрейсале: "Красота идет изнутри".
Что ж, давайте заглянем "внутрь", по каким технологиям работает бизнес-империя Алаббара и что скрывается за красивыми словами.