Модели грандиозных проектов, впечатляющие шоурумы, видение лучшего будущего для каждого. Все это получили и другие страны, в которые обещал инвестировать бизнесмен из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохамед Али Алаббар. Однако обещанное - еще не реальность. TVNET+ начинает серию статей, чтобы дать представление о работе и репутации предпринимателя в других частях мира.

Права человека и другие иностранные слова

Как однажды сказал в интервью газете Rīgas Laiks депутат Айнар Шлесерс, семья которого также участвовала в грандиозных планах строительства на Андрейсале: "Красота идет изнутри".

Что ж, давайте заглянем "внутрь", по каким технологиям работает бизнес-империя Алаббара и что скрывается за красивыми словами.

ОАЭ, Саудовская Аравия, Марокко, Египет, Турция, Пакистан, Индия, США, Ливан, Бахрейн, Эфиопия, Иордания, Оман, Хорватия, Латвия, Албания, Сербия. Все эти страны указаны в качестве мест деятельности на сайтах компаний Алаббара - Emaar Properties и Eagle Hills. Каждая из них обещает реализацию амбициозных проектов - отелей, торговых центров, многоквартирных домов, современной инфраструктуры и т. д. Безусловно, во многих местах проекты действительно реализованы, но какой ценой?