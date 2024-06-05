В Кенгарагсе начинает курсировать бесплатный микроавтобус

Фото: Пресс-фото

Новый микроавтобус будет совершать регулярные рейсы каждый день с 10:00 до 15:00 в окрестностях магазина Lidl, что на улице Латгалес; это облегчит покупателям возможность добраться до магазина, не страдая от жаркого летнего солнца или ливней с грозами, заявили в компании.

Новый микроавтобус будет совершать поездки по круговому маршруту в Кенгарагсе длительностью в общей сложности примерно 30 минут.

Останавливаться транспорт будет на уже существующих остановках общественного транспорта: магазин Lidl - Улица Вишкю - Конечная остановка 15-го троллейбуса - Станция Шкиротавас - Улица Икшкилес - Улица Латгалес - Магазин Lidl.

Как поясняет Дана Хасана, руководитель отдела корпоративных коммуникаций компании в Латвии, появление на линии микроавтобуса - это жест доброй воли, свидетельство заботы о пожилых клиентах магазина на Латгалес, 414: "Известно, что у Рижской думы есть планы в дальнейшем продлить в Кенгарагсе трамвайную линию, конечная остановка которой будет совсем рядом с нашим магазином. Но по крайней мере этим летом мы сами позаботимся о том, чтобы облегчить путь за продуктами".

Фото: Пресс-фото

Ярко-желтый автобус рассчитан на 19 пассажиров, поэтому пользоваться этой услугой призывают в первую очередь тех, кому особенно сложно добираться до магазина. В микроавтобусе также имеется кондиционер.

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