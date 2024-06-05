Известно, какие партии больше всего потратили на предвыборную кампанию

Каждый из 16 списков кандидатов может потратить не более 635 317,44 евро на лимитированную агитацию перед выборами.

На данный момент ОС потратил на агитацию 400 790 евро, СЗК - 272 556 евро, ЛПМ - 231 707 евро.

Далее по объему расходов следуют "За стабильность!" - 225 224 евро, "Новое Единство" - 198 998 евро, "Для развития Латвии" - 173 929 евро, Национальное объединение - 139 021 евро и "Согласие" - 115 608 евро. Другие политические силы пока заключили договоры на меньшие суммы.

В общей сложности до 4 июня партии заключили договоры о расходах на предвыборную кампанию на общую сумму 2 006 421 евро.

Галерея: В Латвии начинается досрочное голосование на выборах в Европарламент

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