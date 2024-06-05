Накануне выборов в Европарламент лидерскую позицию сохраняет Национальное объединение, а преодолеть 5-процентный барьер и разделить 9 латвийских мандатов могут восемь партий, показал опрос, проведенный SKDS по заказу Латвийского телевидения, сообщает Rus.LSM. Также рейтинг повысился у "Нового Единства" (НЕ), а партия "Согласие" все еще занимает третье место.

Опрос прошел в последние дни мая и в начале июня.

Нацобъединение сохранило лидерство в рейтинге - за политическую силу готовы проголосовать 11,9% опрошенных, почти на один процент больше по сравнению с прошлым опросом месяц назад. В марте отдать голос за НЕ были готовы 12,7% опрошенных.

Второе место заняло "Новое Единство" с 9,4% поддержки, рост которой составил 1,3%. В апреле поддержка составила 7,5%, в марте - 8,7%.

Новые рейтинги партий перед выборами в ЕП: в лидерах Нацобъединение и "Новое Единство" Фото: LTV

На третьем месте "Согласие" с 6,8% поддержки по сравнению с 7,1% ранее. В марте и феврале поддержка партии составила 8,9% и 9,3% соответственно.

Следом идет "Латвия на первом месте" (6,2%), "Для развития Латвии" (5,5%, рост на 1,3%), "Объединенный список" (5,3%). У "Прогрессивных" 4,7% поддержки - падение составило 1,2% по сравнению с прошлым опросом. В мае "Прогрессивные", "Латвия на первом месте" и "Объединенный список" набрали соответственно 5,9%, 5,8% и 5,7% поддержки.

У "Стабильности!" 3,5% поддержки (-0,2%), а Союз зеленых и крестьян набрал 2,7%. В мае у СЗК было 2,9% поддержки, в апреле - 2,5%

Новые рейтинги партий перед выборами в ЕП Фото: LTV

За "Суверенную власть" готовы голосовать 2,2% опрошенных, за "Объединение младолатыши" - 2%, за "Партию центра" - 1,5% респондентов. У "Новой консервативной партии" 1,2% поддержки, у Движения "За!" - 0,8%, у "Силы народной власти" - 0,3%, как и у списка "Народ. Земля. Государственность".

16,7% опрошенных все еще не определили, за кого голосовать - это меньше, чем во время прошлого опроса (19,2%). Выросла, однако, доля тех, кто вовсе не планирует голосовать: с 17,2% до 18,9%.

Как могут выглядеть результаты, если бы избиратели проголосовали так, как указали в опросе? Результаты рассчитывались, учитывая готовность избирателей голосовать.

Потенциальный исход выборов в Европарламент Фото: LTV

В потенциальных лидерах - Национальное объединение, а 5-процентный барьер также могут преодолеть "Новое Единство", "Согласие", "Латвия на первом месте", "Для развития Латвии", "Объединенный список", "Прогрессивные" и "Стабильности!" - 8 партий на 9 мандатов.

Латвийцы определят судьбу латвийских мандатов в ЕП в субботу, 8 июня.

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