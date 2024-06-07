"Я таких людей ненавижу". Артур Карашаускас о конфликтах с тренерами

Латвийский футболист Артур Карашаускас в программе "Мне только спросить" рассказал о своих конфликтах и недопониманиях с тренерами, а также прокомментировал скандальную репутацию, которая сложилась вокруг него.
За время карьеры у Карашаускаса сложилась репутация скандального игрока, у которого не раз были разногласия с главным тренером. Когда Артур был молодым игроком, у него возник конфликт с Александром Старковым, затем были недопонимания с Дайнисом Казакевичем, который не вызывал игрока в сборную. На Кипре у Карашаускаса также не складывались отношения с главным тренером "Красавы" Константиносом Хараламбидисом.
"У меня было два года контракта с командой, а он пришёл на второй год и сразу же хотел от меня и [Игоря] Тарасова избавиться, не начав тренировать. От Тарасова он избавился. Конечно, у тебя будет недопонимание с тренером, если он изначально тебя хочет выгнать из команды. Будет в лицо говорить одно, а за спиной - другое. Я таких людей ненавижу. Лучше подойти и сказать мне в лицо, и мы разойдёмся тогда. Скажи, что я не нужен, я пожму руку, и я ушёл. А не узнаю я это от президента. Это же некрасиво", - говорит Карашаускас.
В случае конфликта со Старковым Карашаускас признаётся, что, возможно, вёл себя неправильно. "Нельзя себя так вести, будучи футболистом. Молодой, понятно, но на это тоже скиду нельзя давать. Надо иногда думать, что и когда ты говоришь. Не могу себя оправдать в этой ситуации", - говорит Артур.
Что касается Казакевича, то Карашаускас отмечает, что у них с тренером не было конфликта как такого. Казакевич ни разу не вызвал нападающего в национальную сборную, хотя спортивные причины сделать это были. Футболист считает, что Казакевич не вызывал его из-за поведения в молодёжной сборной U-21.
"Это 100% из-за этой ситуации, просто он не мог этого сказать на интервью. Мы когда встречались, не было такого, чтобы проходили мимо. По-моему, люди меняются, можно было бы и пообщаться. Но это его принципы, и он их соблюдает. Думаю, если бы я позвонил первым и сказал, что готов поменяться, то я был бы в сборной. Не посчитал нужным так сделать, наверное, это моя гордость какая-то", - объясняет футболист.
Карашаускас согласен с тем, что у него скандальная репутация, но считает, что её раздули. "Просто не все люди любят правду. А для меня всегда неприятная правда в мой адрес - это лучше".
Этим летом Артур Карашаускас вернулся в Латвию и продолжит карьеру в "Лиепае", которой руководит грузинский специалист Тамаз Пертия, который был не доволен тем, что в 2022 году футболист решил покинуть "Лиепаю" и перебраться на Кипр.
"Он не очень хотел, чтобы я уходил. Был эмоциональный, расстроенный, злой, мне показалось. Но я знаю Тамаза много лет, и, в принципе, он отходчивый человек. И я бываю эмоциональным, но я думаю, что у нас с ним будут нормальные и хорошие рабочие отношения".
"Раньше я был вспыльчив. Сейчас я не думаю, что так будет. Он тренер, и он решает какие-то вещи. Если он сказал делать так, значит я должен делать так. Тренер - главный. И я не могу ему ответить, если мне что-то не нравится. Думаю, проблем с этим вообще не будет", - заключает нападающий.
Это лишь часть интервью с Артуром Карашаускасом. Полное интервью смотрите и читайте здесь:
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