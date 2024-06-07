Известны подробности смерти латвийского футболиста Скопенко: он был убит в Нидерландах

Голландское СМИ AD.nl сообщило, что 24-летнего Скопенко убил 33-летний мужчина. Он нанес ему ножевые ранения. До инцидента они вместе употребляли алкогольные напитки.

Ссылаясь на заявление полиции, СМИ сообщают, что между двумя мужчинами из Латвии разгорелся спор.

Пострадавший получил ножевое ранение в шею и после нападения обратился за помощью в ближайший супермаркет, а нападавший скрылся с места преступления.

Позже приехали медики и доставили раненого Скопенко в больницу, но спасти ему жизнь не удалось.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Нидерландов продолжают расследование и ищут очевидцев происшествия.

Скопенко начал карьеру в команде Rēzeknes FA. Играл также в командах Jēkabpils SC, TFK "Rēzekne" и Valmiera.

В 2019 году Скопенко представлял сборную Латвии по футзалу U-19 в финальном турнире чемпионата Европы, который проходил в Риге.

Игравший на позиции полузащитника Скопенко также играл за команды в Хорватии, Литве и Польше.

Последние годы футболист проводил в Литве.

Команда "Валмиера" и Латвийская федерация футбола (LFF) выразили соболезнования родным и близким погибшего футболиста.

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