KNAB провел следственные действия в компании по управлению отходами Piejūra

Следственные действия проводится в рамках уголовного дела, возбужденного KNAB 18 марта, в котором расследуются злоупотребление служебным положением в корыстных целях и подделка документов в корыстных целях.

В настоящее время право на защиту имеют три лица, участвующие в уголовном процессе, в том числе одно должностное лицо. По данному уголовному делу ни один человек не был освобожден под залог.

В настоящее время KNAB не может предоставить дополнительную информацию об уголовном процессе и участвующих в нем лицах.

По информации Firmas.lv, Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra принадлежит самоуправлению Талсинского края (54,55%) и самоуправлению Тукумского края (45,26%), а также самоуправлению Юрмалы (0,19%).

Гайтис Целмс и Эрик Запорожец входят в совет директоров с мая этого года. Запорожец работает в совете директоров с 2019 года.

Байба Плявиня, заместитель исполнительного директора по административным и капитальным вопросам Тукумского самоуправления, подтвердила, что муниципалитет связался с KNAB, чтобы выяснить, может ли член правления, имеющий право защищать себя по делу, выполнять свои трудовые обязанности и получило положительный ответ от KNAB. Плявиня сообщила, что членом правления является Эрик Запорожец.

Другой член правления в деле не участвует. Муниципалитет не знает, кто остальные лица, о которых сообщает KNAB.

KNAB не предпринял никаких действий в муниципалитете.

Агентству LETA не удалось связаться с Запорожецем, поскольку его номер "не принимает звонки".

Ранее Запорожца обвиняли в том, что Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra уклонялась от уплаты налога на природные ресурсы и нарушала правила обращения с отходами с 1 января 2019 года по 31 марта 2020 года.

В 2023 году оборот компании составил 6 076 104 евро, а прибыль - 432 197 евро.

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